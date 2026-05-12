María Jesús Montero califica de "accidente laboral" la muerte de los guardias civiles que perseguían una narcolancha

El debate electoral entre cinco de los candidatos a la Junta de Andalucía vivió un primer bloque marcado por la trágica noticia que se produjo el pasado viernes en las costas de Huelva. Los dos agentes fallecieron al chocar las embarcaciones mientras perseguían una narcolancha, lo que volvió a colocar el foco en Marlaska y su gestión al frente del Ministerio del Interior.

El suceso se produjo en tierras andaluzas, por lo que los candidatos se pronunciaron al respecto en el último debate antes de la cita electoral del domingo 17 de mayo. Pero el comentario más llamativo lo dijo de su propia boca María Jesús Montero, cuyas palabras no tardaron demasiado en circular por redes sociales y causar indignación en gran parte de usuarios.

"Mis condolencias para las familias de Jerónimo y Germán", comenzó a decir la candidata socialista, que calificó el suceso de "accidente laboral" cuando los sindicatos critican la falta de medios por parte de Interior. "Los accidentes laborales tienen que ser una prioridad, por supuesto. Hay trabajadores que fallecen por el simple hecho de ganarse la vida y por tanto todos tenemos que aliarnos contra esa lacra de los accidentes laborales", zanjó la exvicepresidenta sobre este tema.

Pero Montero no se quedó ahí y en otro momento del debate defendió el refuerzo en el número de efectivos por parte del Gobierno Central frente a la gestión de la anterior administración popular. "Con el PP las lanchas de la Guardia Civil no tenían gasoil", subrayó.

Críticas de los candidatos

Por otro lado, Juanma Moreno aseguró a la candidata socialista que "defender lo público es dotar de medios a los cuerpos de seguridad del Estado que nos defienden". Ya en su participación en el debate, lamentó que Vox no suspendiera la campaña electoral en la jornada del viernes y el sábado en señal de luto por la muerte de los agentes.

"He echado de menos, señor Gavira, que Vox hubiera parado la campaña electoral y hubiera estado donde había que estar, que era con las familias, en el funeral", ha señalado.

En esta línea, el candidato del PP-A a la reelección afirmó que "no sorprende" que Adelante Andalucía no suspendiera la campaña. "Tienen una tradición de no suspender campañas", ha espetado Moreno cuando ha sido reprendado por esta cuestión por el candidato de Adelante, José Ignacio García.

En respuesta a la afirmación de Moreno, Gavira aseveró al presidente de la Junta que "estaba haciendo campaña" el día después de la muerte de dos agentes de la Guardia Civil en Barbate (Cádiz). "Se ha equivocado de enemigos", afirmó el candidato de Vox, que también señaló que la Junta "no decretó" luto oficial por el caso gaditano.

Asimismo, Gavira dijo que "el asesinato" de los agentes en Huelva se debe a las políticas del PP y el PSOE. "Al narco se le da el alto o plomo", subrayó.

El candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, pidió a Moreno que "no haga propaganda política de la muerte de los agentes". Asimismo, relacionó el caso de Huelva con los datos de la siniestralidad laboral. "Hay que acabar con esta lacra con medios y con seguridad, igual que hay que acabar con la precariedad laboral", sostuvo.