Los resultados de las elecciones de Andalucía en 2022: el PP aumentó en un 111,7% los apoyos

El próximo domingo 17 de mayo se celebrarán las elecciones autonómicas en Andalucía. Estas elecciones son una fecha clave para el futuro de Andalucía, los votantes tendrán la oportunidad de poder votar al candidato/a que crean que puede favorecer al futuro de la comunidad. En las últimas elecciones celebradas en 2022, el Partido Popular representado por Juan Manuel Moreno Bonilla, obtuvo unos resultados históricos en Andalucía, obteniendo la mayoría absoluta para poder gobernar.

Situación política en el parlamento autonómico de Andalucía

Para poder entender los resultados históricos del Partido Popular en las últimas elecciones andaluzas, es importante tener en cuenta el pasado político de Andalucía. Es una comunidad autónoma que tiene un pasado histórico de gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Desde las primeras elecciones autonómicas en la historia de Andalucía, celebradas en 1882, hasta las celebradas en 2012, fue el PSOE el partido que dominaba la política autonómica y que obtenía de manera reiterada la confianza y el voto de los andaluces. Por tanto, en la década de los ochenta y los noventa en la comunidad de Andalucía el PSOE fue el partido político central en el parlamento andaluz y el que siempre gobernaba.

A partir de las elecciones del 2012 el PSOE empezó perder votantes, aunque siguió siendo el partido más votado en las elecciones, quedó lejos de la mayoría absoluta y se empezó a percibir el desgaste del gobierno y la fragmentación de la izquierda. Es en las siguientes elecciones autonómicas, en 2018, donde el PSOE sufre un descenso importante de los votos y solo llega a conseguir 33 escaños, 14 escaños menos que en las anteriores elecciones. Es después de los resultados electorales de 2018, cuando por primera vez, se inviste como presidente autonómico de Andalucía un candidato del Partido Popular. La investidura de Juan Manuel Moreno (PP) en 2019 fue posible por el pacto del Partido Popular, Ciudadanos y el apoyo de VOX.

Resultados elecciones autonómicas 2022

La pérdida de soporte por parte de los votantes andaluces al PSOE se plasmó de manera clara en los resultados de las elecciones autonómicas celebradas el 19 de junio de 2022 en Andalucía.

En esta ocasión el Partido Popular consiguió la mayoría absoluta de manera clara, alcanzando 58 escaños y 1.582.412 votos. Es importante destacar que fueron unos resultados electorales históricos para el PP en Andalucía.

Es relevante reflejar que el PP incrementó un 111,7 % el apoyo por parte de los andaluces. Llegó a conseguir 833.137 votos más que en las elecciones de 2018, donde habían obtenido 749.275 votos. Subieron el porcentaje de votos de un 20,75% a un 43,13%.

Los resultados electorales de las elecciones del 2022 permitieron que el PP andaluz, liderado por Juan Manuel Moreno, pudiera gobernar en solitario sin depender de pactos parlamentarios. El gobierno en solitario fue posible, ya que lograron la mayoría absoluta, obteniendo 58 escaños, 3 más de los que se necesitan para llegar a la mayoría absoluta en el parlamento de Andalucía.

Concentración del voto de centro y de la derecha

Una parte significativa del crecimiento de los votos del Partido Popular en 2022 coincide con la pérdida masiva de votos de Ciudadanos. El partido de centro, pasó de tener 661.371 votos y 21 escaños en el parlamento andaluz en 2018, a no tener representación parlamentaria en 2022 y obtener solo 121.567 votos.

Casi todos los votos perdidos por parte de Ciudadanos fueron destinados al Partido Popular. VOX solamente aumentó los votos de 395.978 en 2018 a 493.932 en 2022, pero consiguió ser tercera fuerza política, después de la caída de Ciudadanos y la fragmentación de la izquierda.

Las elecciones autonómicas de Andalucía en 2022 contaron con una participación del 56,13% y confirmaron un cambio de ciclo político en Andalucía. El PP consiguió los votos de algunos sectores moderados, que en otras ocasiones habían votado al PSOE o a Ciudadanos.

Los resultados electorales del próximo 17 de mayo, serán claves para el futuro de Andalucía y plasmarán si la población andaluza está de acuerdo con las políticas que se han llevado a cabo en los últimos años por parte de Moreno Bonilla.