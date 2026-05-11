Última hora del brote de hantavirus, en directo: el desembarco de los pasajeros del 'MV Hondius' acabará esta tarde
Francia confirma un positivo entre sus repatriados del MV Hondius y EEUU uno "leve" y otro con síntomas. La operación de desembarco de los pasajeros y la mayoría de los tripulantes del crucero 'MV Hondius' concluirá en la tarde de este lunes en aguas de Granadilla de Abona (Tenerife). Sanidad ha calificado de "éxito" esta primera fase.
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"Las medidas de precaución que se están poniendo en este dispositivo son un extra"
Entrevista al secretario de Estado de Sanidad en Más de uno
Sobre cómo ha sido el operativo, el secretario de Estado de Sanidad ha reconocido que cada país tiene sus valoraciones y que es un protocolo con muchas "singularidades". En cuanto a la diferencia de criterios, Javier Padilla ha reconocido que en lo que más se ha notado es en la valoración clínica de los síntomas.
"El barco ha comenzado las maniobras de repostaje"
Entrevista al secretario de Estado de Sanidad en Más de uno
El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha confirmado que faltan dos vuelos por salir: uno de Australia y otro de Países Bajos. "Ambos se harán esta tarde", ha dicho. "30 personas de la tripulación van a continuar en el Hondius".
Francia confirma un positivo por hantavirus en uno de sus cinco repatriados
Una pasajera francesa que se encontraba a bordo de un crucero afectado por un brote de hantavirus ha dado positivo en la prueba del virus y su estado de salud está empeorando, según ha informado la ministra de Sanidad francesa, Stephanie Rist.
La pasajera se encontraba entre los cinco franceses que viajaban en el barco. Los otros cuatro pasajeros dieron negativo, pero se les volverá a realizar la prueba, ha declarado a la radio France Inter, añadiendo que hasta el momento las autoridades francesas han rastreado 22 casos de contacto.
Los españoles del Hondius pasan su primera noche en el Gómez Ulla
Los pasajeros españoles del crucero con hantavirus pasan su primera noche en el hospital militar Gómez Ulla de Madrid, a donde llegaron asintomáticos a media tarde de este domingo para pasar la cuarentena y donde están siendo sometidos a un estricto seguimiento clínico.
El MV Hondius podrá zarpar a última hora de este lunes tras concluir las repatriaciones
El buque afectado por el brote del hantavirus, el MV Hondius, podrá zarpar a última hora de la tarde de este lunes tras concluir todas las repatriaciones.
Los últimos en descender del barco este domingo han sido el grupo de norteamericanos, 17 nacionales y un británico que reside en Estados Unidos. Ya van camino del avión que espera en el aeropuerto de Tenerife sur y está previsto que despeguen antes de que acabe el día.
Muere de un infarto un guardia civil durante la operación del crucero MV Hondius
Un guardia civil de 62 años ha fallecido esta tarde en el puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, al sufrir un infarto durante la operación de desembarco de los pasajeros del crucero MV Hondius.
Según ha informado la asociación profesional Jucil a través de la red social X, se trata de un agente que estaba destinado en la plana mayor de la Comandancia de Tenerife.
EEUU confirma un "positivo leve" en hantavirus y otro con síntomas entre sus repatriados del 'MV Hondius'
Las autoridades estadounidenses han informado este domingo que uno de sus nacionales repatriados del crucero de lujo 'MV Hondius', afectado por un brote de hantavirus, ha dado "positivo leve" en la prueba PCR de la cepa Andes de esta infección respiratoria, así como otro presenta "síntomas leves".
Se trata de dos de los 17 ciudadanos estadounidenses repatriados del referido crucero, quienes, según ha precisado en un comunicado el Departamento de Sanidad y Servicios Humanos norteamericano, "se encuentran actualmente en camino hacia Estados Unidos en un vuelo del Departamento de Estado", viajando ambos "en las unidades de biocontención" de la aeronave "por precaución".