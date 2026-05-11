Última hora del brote de hantavirus, en directo: el desembarco de los pasajeros del 'MV Hondius' acabará esta tarde

"Las medidas de precaución que se están poniendo en este dispositivo son un extra"

Entrevista al secretario de Estado de Sanidad en Más de uno

Sobre cómo ha sido el operativo, el secretario de Estado de Sanidad ha reconocido que cada país tiene sus valoraciones y que es un protocolo con muchas "singularidades". En cuanto a la diferencia de criterios, Javier Padilla ha reconocido que en lo que más se ha notado es en la valoración clínica de los síntomas.