Juanma Moreno apunta a la mayoría absoluta en Andalucía con suelo histórico para el PSOE y frenazo de Vox

Comienza la semana más decisiva para Andalucía, con la cita electoral este domingo 17 de mayo. Los candidatos perfilan sus últimos mítines mientras las últimas encuestas salen a la luz. Todas ellas coinciden en la victoria contundente de Juanma Moreno, con una horquilla en la que rozaría la mayoría absoluta. Los populares se situarían al borde de esos 55 escaños necesarios.

En el caso de las encuestas de La Razón, El País y El Mundo, apuntan a que Moreno tendría garantizada la mayoría con hasta 58 diputados, los mismos que tiene en este momento, en el mejor de los escenarios. Los sondeos de NC Report para La Razón y de Sigma Dos para El Mundo garantizan la mayoría absoluta, el primero con sus actuales 58 diputados y el 43,9% de los votos, y el segundo con entre 55 y 58 escaños y el 44,7% de los sufragios.

El resto de encuestas, GAD3 para ABC, 40dB para El País, Gesop para El Periódico e IMOP para El Confidencial, ofrecen horquillas que dejan en el aire la repetición de la mayoría absoluta para el PP, aunque todas las ellas la contempla. GAD3 asigna a los populares entre 54 y 56 escaños con el 42,3% de los votos, 40dB entre 54 y 57 parlamentarios con el 43,3% de los sufragios, Gesop entre 52 y 55 diputados con un 40,9% de los apoyos e IMOP entre 54 y 56 escaños con el 42,8% de los votos.

María Jesús Montero puede afrontar el peor resultado para el PSOE

En el otro lado del tablero, las encuestas no auguran buen resultado para María Jesús Montero. El sondeo más optimista es el de Sigma Dos para El Mundo, que prevé que la candidata socialista repetiría el mismo resultado que hace cuatro años, es decir, 30 escaños. Las otras cinco encuestas publicadas este lunes pronostican que el PSOE obtendría el peor resultado histórico de la formación en Andalucía.

Se prevé su peor resultado en autonómicas con entre 26 y 30 escaños --con Juan Espadas al frente logró 30 en junio de 2022-- y porcentajes de voto entre el 22 y 25 por ciento.

Ascenso tímido de Vox

Por contra, todas las encuestas prevén un ascenso de Vox respecto a las últimas autonómicas aunque inferior al que apuntaban meses atrás y obtendría entre 14 y 17 escaños, lo que supondría repetir su actual representación en el Parlamento andaluz o crecer en hasta tres diputados.

A la izquierda del PSOE, las encuestas vislumbran un mejor panorama que en la última legislatura. Cinco de los seis sondeos sitúan a Por Andalucía como cuarta fuerza con entre cinco y siete escaños, repitiendo sus resultados actuales o creciendo en hasta dos parlamentarios, lo que le garantizaría mantener grupo propio en la Cámara autonómica.

Sólo GAD3 sitúa en cuarto lugar a Adelante Andalucía, formación liderada por José Ignacio García, que vería mejorado su porcentaje de votos en 3,3 puntos respecto a hace cuatro años, hasta alcanzar el 7,9%, lo que le permitiría conseguir hasta seis escaños en el Parlamento andaluz, el triple de los dos logrados en 2022. El resto de encuestas le asignan entre cuatro y seis diputados.