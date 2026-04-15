El calendario de las elecciones de Andalucía 2026: del voto por correo a la elección de mesas electorales

Juan Manuel Moreno, actual presidente de Andalucía, anunció el pasado 23 de marzo, la convocatoria de elecciones autonómicas para el próximo 17 de mayo del 2026. Desde el momento en que se convocaron las elecciones, se ha pautado un calendario que fija las fechas clave para poder asegurar el derecho al sufragio. Los plazos y las fechas indicadas están reguladas por la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG).

Para asegurar que todos los ciudadanos que tienen derecho a votar en las elecciones autonómicas de Andalucía, puedan hacerlo, hay dos procesos que se realizan antes del día en que se celebran las elecciones. Estos dos procesos son: posibilitar el voto por correo y el sorteo y la designación de los miembros de las mesas electorales. A continuación, repasamos las fechas clave en cada uno de estos procesos.

Voto por correo

Toda persona que esté inscrita en el censo electoral a las elecciones de Andalucía, tiene el derecho a pedir el voto por correo. Es recomendable pedirlo, si sabes con antelación que no podrás asistir presencialmente el día 17 de mayo a tu colegio electoral.

El plazo para poder solicitar el voto por correo en estas elecciones autonómicas, se extiende del 24 de marzo hasta el 7 de mayo del 2026. La solicitud se puede realizar presencialmente en la oficina de correos o a través de la web oficial de correos.

En el momento en que tu petición de voto por correo quede aprobada, recibirás la documentación necesaria para poder votar en tu domicilio: papeletas de todas las candidaturas, un sobre para la votación, el certificado de inscripción en el censo y un sobre para poder enviar el voto (incluye la dirección de la mesa electoral correspondiente). La documentación para poder votar por correo la recibirás entre el 27 de abril y el 10 de mayo.

Una vez tengas claro tu voto, ya puedes proceder a introducir la papeleta en el sobre de votación y enviarla conjuntamente con el certificado oficial censal, utilizando el sobre específico que se te ha enviado. La fecha límite para poder depositar el voto por correo es el 13 de mayo.

Designación de los miembros de las mesas electorales

La designación de los miembros de las mesas electorales está regulada por la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) y se realiza a través de un sorteo público que debe celebrarse entre 25 y como máximo 29 días después del anuncio oficial de la convocatoria de elecciones. El sorteo público lo realiza cada ayuntamiento y en estas elecciones se tienen que realizar entre el 17 y el 21 de abril. Por cada mesa electoral se asignará un presidente y dos vocales, así como también una persona suplente por cada puesto en la mesa.

Será la Junta Electoral de Zona, la que informará a los ciudadanos que han salido elegidos en el sorteo, para ser miembros de la mesa electoral o suplentes. La comunicación se iniciará a partir del 24 de abril del 2026 a través de notificación oficial en el domicilio.

Destacar que la campaña electoral para las próximas elecciones andaluzas se iniciará el 1 de mayo del 2026 y terminará el 15 de mayo, dejando el 16 de mayo, como jornada de reflexión antes de las elecciones.

Resumen de las fechas clave para las elecciones andaluzas