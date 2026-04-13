Cómo votar por correo en las elecciones de Andalucía 2026: las fechas clave para depositar tu voto

El pasado 23 de marzo de 2026, el actual presidente de la comunidad de Andalucía, Juan Manuel Moreno, anunció la convocatoria de elecciones autonómicas de Andalucía, para el próximo 17 de mayo. Estas elecciones se han anticipado un mes, al momento en que se tenían que celebrar, ya que las anteriores elecciones autonómicas se celebraron el 19 de junio del 2022.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) en estas elecciones podrán votar 6.812.861 ciudadanos. De este total de electores, 6.510.856 residen en Andalucía y 302.005 residen en el extranjero. Además de las personas que viven en el extranjero, hay que tener en cuenta, que hay ciudadanos que por distintas circunstancias no podrán asistir de manera presencial a su colegio electoral el próximo 17 de mayo. Por esta razón es primordial tener presentes las fechas importantes para poder votar por correo, herramienta que facilita el derecho a voto para todos los ciudadanos. A continuación indicamos los datos más relevantes para poder votar por correo.

¿Quién puede votar por correo?

El voto por correo está disponible para cualquier persona que esté inscrita en el censo electoral a las elecciones de Andalucía y que sepa con antelación, que no podrá acudir a su colegio electoral, de manera presencial, el día de las elecciones. Está condición puede incluir personas que estén de viaje, trabajando o que se encuentren enfermas. Así como también personas que se encuentren viviendo temporalmente fuera de su municipio de votación.

Plazo de solicitud del voto por correo

El proceso para poder votar por correo está sujeto a fechas muy concretas, con el objetivo de favorecer el sufragio universal y que los votos lleguen a tiempo. El plazo para solicitar el voto por correo a las elecciones al parlamento de Andalucía se extiende del 24 de marzo hasta el 7 de mayo del 2026 como fecha límite. La solicitud del voto por correo se puede realizar presencialmente en la oficina de correos o de manera telemática a través de la web oficial de correos. Para poder pedir el voto por correo de manera telemática, necesitarás el DNI electrónico o el certificado digital.

Es importante tener claro que una vez pedido el voto por correo, el día de las elecciones no podrás votar de manera presencial en tu mesa electoral.

Recepción de la documentación

En el momento en el que la solicitud del voto por correo quede aprobada, recibidas en tu domicilio un paquete con la siguiente documentación:

Papeletas de todas las candidaturas.

Sobre la votación.

El certificado de inscripción en el censo.

Sobre para poder enviar el voto, dirigido a la mesa electoral correspondiente.

Es esencial disponer de esta documentación para poder votar por correo. El periodo en que se recibirá la documentación en los domicilios es entre el 27 de abril y el 10 de mayo.

Preparación del voto y envío

Después de recibir la documentación, llega el momento de decidir a quién otorgar el voto el próximo 17 de mayo en las elecciones autonómicas en Andalucía. Una vez realizada la elección de voto, debes proceder a introducir la papeleta en el sobre de votación y enviarla conjuntamente con el certificado oficial censal, utilizando el sobre específico que se ha enviado. El uso del sobre enviado, asegura que el voto llegue a la mesa electoral correspondiente.

La fecha límite para poder depositar el voto por correo en estas elecciones es el 13 de mayo. Es importante tener en cuenta esta fecha límite, para asegurar que el voto llegue a tiempo y pueda ser contabilizado.

El voto por correo es una herramienta importante para poder facilitar el proceso de votación, teniendo en cuenta que en la actualidad nos encontramos en un contexto de creciente movilidad, hecho que también afecta a las próximas elecciones autonómicas en Andalucía. Además, asegura la accesibilidad al voto a personas que tienen graves problemas para poder votar de manera presencial el día 17 de mayo.

Si decides votar por correo en las elecciones autonómicas de Andalucía el próximo 17 de mayo, se recomienda que tengas en cuenta las fechas clave, para asegurar que tu voto esté presente en las urnas.

Resumen de fechas importante para el voto por correo

Estas son las fechas importantes a tener en cuenta si vas a votar por correo el próximo 17 de mayo en las elecciones autonómicas en Andalucía.