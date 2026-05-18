El análisis de Ketty Garat en Onda Cero: "Mucha cancioncita, pero el PP no ha hablado de lo que interesa a la gente"

Las elecciones de Andalucía se han saldado con una victoria del PP, pero no la suficiente para sostener la mayoría absoluta que tenía hasta este momento. Juanma Moreno ha conseguido 53 escaños, insuficientes para gobernar en solitario ya que la mayoría absoluta está fijada en 55, por lo que tendrá que negociar con Vox, que ha obtenido 15.

Así las cosas, la periodista Ketty Garat en Por fin ha criticado que el PP ha hecho una campaña electoral basada en "el triunfalismo, el presidencialismo y el personalismo, es decir, mucha cancioncita con Juanma cantando". Si bien, los votantes esperaban que el presidente andaluz hablara de la corrupción, que es "lo que le interesaba a la gente", pero "se ha equivocado de campaña".

Esto, según la periodista, explica que Vox suba y que el PP baje, porque no ha sido "todo lo contundente" que esperaban sus votantes. De hecho, según Garat, en este contexto es "mucho más peligroso el PSOE que Vox", porque es "increíble y sorprendente" que los socialistas hayan conseguido 28 escaños, a pesar de ser "el mayor fracaso de su historia".

¿La sociedad española es más de derechas? En el cómputo global no

El PSOE, que está rodeado de casos de corrupción, ha obtenido "un resultado no todo lo desastroso que le esperaba", mientras que el PP "no ha sacado el resultado que esperaba y que se ajuste al contexto político que estamos viviendo", ha señalado la periodista, al tiempo que ha comparado los resultados con las últimas elecciones: "¿La sociedad española es más de derechas? En el cómputo global no, es cuatro escaños menos en el conjunto global que hace tres años".

Sobre Vox, ha recordado que en Extremadura sacó un 16,89% de voto, en Aragón un 17,89% y en Castilla y León un 18,89%, mientras que ahora se ha quedado en un 13,8%. Por eso, Garatt ha dado un consejo tanto al PP como a VOX: "Yo haría este análisis. Ahora mismo, la derecha merma un poco y no está en los niveles máximos históricos en los que debería estar con un PSOE en mínimos históricos".

Juanma Moreno dice que el resultado es "suficientemente contundente" para gobernar en solitario

Tras la resaca electoral han llegado las primeras declaraciones de los líderes políticos. En el caso de Juanma Moreno, ha dicho a su llegada a la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP que "el resultado es suficientemente contundente como para que el PP gobierne en solitario".

Preguntado por la exigencia de Vox de incluir el concepto de "prioridad nacional" en un posible pacto con esta formación, ha señalado que "nosotros tenemos una prioridad que es Andalucía y que nuestra tierra funcione". Por eso, como la victoria es importante, "no tendría ningún sentido la imposición o la búsqueda de un sillón".

Por su parte, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha indicado que su partido tiene "la capacidad de condicionar" y ha expresado que "las urnas fueron muy claras" y que van a demostrar a los andaluces que "es posible cambiar las cosas".