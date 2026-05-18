Juande Colmenero analiza la negociación de Juanma Moreno con Vox y por qué es diferente que en Aragón o Extremadura

La noche electoral andaluza una victoria clara de Juanma Moreno ganó que rozó la mayoría absoluta, pero aun así necesitará negociar con Vox para garantizar la gobernabilidad. Y ahí es donde Juan de Dios Colmenero pone el foco: no todas las negociaciones con Vox son iguales.

En su análisis en Onda Cero, Colmenero defiende que el caso andaluz no tiene nada que ver con otras comunidades como Aragón o Extremadura, donde el PP llegó mucho más ajustado y con una dependencia política mucho más evidente de la formación de Santiago Abascal.

"¿Es lo mismo negociar cuando te has quedado a 20.000 votos, a dos escaños de la mayoría absoluta, cuando le sacas 20 puntos al segundo y 30 al tercero?", plantea el periodista durante su intervención. La respuesta de Colmenero es clara: no.

Una victoria enorme… pero insuficiente

El análisis parte de una realidad incontestable: el PP volvió a ganar las elecciones andaluzas con enorme ventaja. Juanma Moreno dejó al PSOE hundido en el peor resultado de su historia y consolidó su hegemonía política en Andalucía. Sin embargo, la irrupción de Adelante Andalucía alteró el reparto final de escaños.

Según explica Colmenero, el partido andalucista logró quedarse varios restos provinciales decisivos, arrebatando los últimos diputados en disputa y evitando así que Moreno alcanzara la mayoría absoluta.

"Ha irrumpido con mucha fuerza Adelante Andalucía y se ha llevado los restos en varias provincias", resume.

La diferencia con Aragón o Extremadura

El periodista subraya que el margen importa. Mucho. Mientras en otras comunidades autónomas el PP dependía de Vox porque no tenía capacidad suficiente para gobernar por sí solo ni una ventaja política clara sobre la izquierda, en Andalucía el escenario es completamente distinto.

Moreno arrasó electoralmente. Sacó una distancia gigantesca tanto al PSOE como a Vox y quedó a apenas unos miles de votos de la mayoría absoluta. Por eso, Colmenero considera que la posición negociadora del presidente andaluz será mucho más fuerte que la que tuvieron otros barones populares.

"Yo creo que la diferencia en la negociación está en la diferencia y la distancia que le puede sacar el primero al segundo y el primero al tercero", explica. En otras palabras: Vox necesitará más a Juanma Moreno que Juanma Moreno a Vox..

"Eso de dejar gobernar a la lista más votada con una abstención del segundo partido, aunque le saque 20 o 30 puntos de diferencia, desgraciadamente ha pasado a la historia", lamenta.

Con ese escenario descartado, el PP tendrá ahora que abrir conversaciones con Vox, aunque desde una posición política mucho más cómoda que en otras autonomías.