Cómo han ido las predicciones del CIS de Tezanos en las elecciones de Andalucía

El resultado de las elecciones andaluzas permite ya comparar las previsiones del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), dirigido por José Félix Tezanos, con los datos reales del escrutinio. Con cerca del 95% de los votos contabilizados, el sondeo preelectoral acertó el orden de fuerzas y las horquillas generales de los principales partidos, aunque con algunos desajustes importantes en determinadas formaciones.

Según los resultados provisionales, el PP de Juanma Moreno gana las elecciones con 53 escaños y un 41,48% de los votos. El PSOE de María Jesús Montero obtiene 28 diputados y un 22,82%, mientras que Vox alcanza 15 escaños y un 13,87%.

Por su parte, Adelante Andalucía logra 8 representantes y un 9,58% de los votos, mientras que Por Andalucía se queda en 5 escaños y un 6,29%.

Los aciertos del CIS

La encuesta preelectoral del CIS otorgaba al PP un 43,6% de intención de voto y una horquilla de entre 51 y 59 escaños. El resultado provisional de 52 diputados encaja dentro de la estimación realizada por el organismo público.

En el caso del PSOE, el CIS pronosticaba entre 27 y 34 escaños, por lo que los 29 diputados que obtiene María Jesús Montero también se sitúan dentro de la horquilla prevista.

Vox es otro de los partidos donde el CIS se aproxima al resultado final. La encuesta estimaba entre 8 y 17 escaños para la formación de Santiago Abascal, y finalmente logra 15 representantes, cerca de la parte alta del rango.

También acierta el CIS con Por Andalucía. El sondeo situaba a la formación entre 4 y 5 escaños, y el escrutinio provisional le concede 5 diputados.

Donde más se desvía

La principal diferencia entre la encuesta y los resultados aparece en Adelante Andalucía. El CIS estimaba entre 5 y 7 escaños para la candidatura andalucista, pero con el 95% escrutado ya alcanza 8 diputados, superando la previsión máxima del estudio.

Además, el CIS situaba a Vox en torno al 10,3% de los votos, pero la formación termina claramente por encima de ese dato, cerca del 14%.

El PP también queda algo por debajo de la estimación de voto del CIS, ya que el organismo le daba un 43,6% y finalmente ronda el 41%.