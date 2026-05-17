ELECCIONES ANDALUCÍA

Cómo han ido las predicciones del CIS de Tezanos en las elecciones de Andalucía

Los resultados de las elecciones de Andalucía de PP y PSOE se enmarcan dentro de las horquillas que ofreció el CIS.

La candidata del PSOE en Granada vota en una mesa que no le correspondía y la Junta Electoral anula un voto al azar

Javier Matiacci

Madrid |

Imagen de archivo de José Félix Tezanos
Imagen de archivo de José Félix Tezanos | Europa Press

El resultado de las elecciones andaluzas permite ya comparar las previsiones del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), dirigido por José Félix Tezanos, con los datos reales del escrutinio. Con cerca del 95% de los votos contabilizados, el sondeo preelectoral acertó el orden de fuerzas y las horquillas generales de los principales partidos, aunque con algunos desajustes importantes en determinadas formaciones.

Según los resultados provisionales, el PP de Juanma Moreno gana las elecciones con 53 escaños y un 41,48% de los votos. El PSOE de María Jesús Montero obtiene 28 diputados y un 22,82%, mientras que Vox alcanza 15 escaños y un 13,87%.

Por su parte, Adelante Andalucía logra 8 representantes y un 9,58% de los votos, mientras que Por Andalucía se queda en 5 escaños y un 6,29%.

Los aciertos del CIS

La encuesta preelectoral del CIS otorgaba al PP un 43,6% de intención de voto y una horquilla de entre 51 y 59 escaños. El resultado provisional de 52 diputados encaja dentro de la estimación realizada por el organismo público.

En el caso del PSOE, el CIS pronosticaba entre 27 y 34 escaños, por lo que los 29 diputados que obtiene María Jesús Montero también se sitúan dentro de la horquilla prevista.

Vox es otro de los partidos donde el CIS se aproxima al resultado final. La encuesta estimaba entre 8 y 17 escaños para la formación de Santiago Abascal, y finalmente logra 15 representantes, cerca de la parte alta del rango.

También acierta el CIS con Por Andalucía. El sondeo situaba a la formación entre 4 y 5 escaños, y el escrutinio provisional le concede 5 diputados.

Donde más se desvía

La principal diferencia entre la encuesta y los resultados aparece en Adelante Andalucía. El CIS estimaba entre 5 y 7 escaños para la candidatura andalucista, pero con el 95% escrutado ya alcanza 8 diputados, superando la previsión máxima del estudio.

Además, el CIS situaba a Vox en torno al 10,3% de los votos, pero la formación termina claramente por encima de ese dato, cerca del 14%.

El PP también queda algo por debajo de la estimación de voto del CIS, ya que el organismo le daba un 43,6% y finalmente ronda el 41%.

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M

ESCRUTINIO: 99,74%

Actualizado a las: 23:37

      • Andalucía

      Resultado de las elecciones en

      Sevilla Málaga Córdoba Granada Almería Huelva Cádiz Jaén Jerez de la Frontera Marbella
      DATOS
      PACTOS
      EN DISPUTA
      Partido Escaños % Votos
      PP 53 41,6 1.732.901
      PSOE-A 28 22,71 946.220
      VOX 15 13,82 575.800
      ADELANTE ANDALUCÍA 8 9,62 400.873
      PorA 5 6,32 263.287
      SALF 0 2,53 105.592
      PACMA 0 0,6 25.001
      100x100 0 0,35 14.748
      ANDALUCISTAS-PA 0 0,29 12.325
      ESCAÑOS EN BLANCO 0 0,22 9.314
      JM+ 0 0,19 7.961
      PCPA 0 0,14 5.841
      FE de las JONS 0 0,11 4.954
      MUNDO+JUSTO 0 0,11 4.676
      PARTIDO AUTÓNOMOS 0 0,08 3.681
      NA 0 0,07 3.007
      HE> 0 0,05 2.130
      PCTE 0 0,04 1.774
      PODER ANDALUZ 0 0,02 1.074
      29 0 0,01 739
      ALM 0 0,01 646
      ANDALUSÍ 0 0,01 529
      IZAR 0 0,01 502
      JUFUDI 0 0,01 396
      IPAL 0 0,01 359
      CONECTA 0 0,01 329
      SOCIEDAD UNIDA 0 0,01 236
      Tabla que contiene el resumen del escrutinio
      Resumen del escrutinio:

      Participación: 64,84%

      +6.5 %
      Votos contabilizados: 4.211.245 99,74%
      Abstenciones: 2.283.209 35,15%
      Votos en blanco: 40.435 0,97%
      Votos nulos: 45.915 1,09%

      Resultado de las elecciones en

      Sevilla Málaga Córdoba Granada Almería Huelva Cádiz Jaén Jerez de la Frontera Marbella

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