La candidata del PSOE en Granada vota en una mesa que no le correspondía y la Junta Electoral anula un voto al azar

La cabeza de lista del PSOE por la provincia de Granada al Parlamento andaluz, Olga Manzano, ha recurrido tras una incidencia administrativa al ejercer su voto en las elecciones a la presidencia de la Junta de Andalucía. La socialista depositó su papeleta en la urna de una mesa que no le correspondía.

El PSOE ha expuesto que Manzano acudió la mañana de las votaciones a ejercer su derecho al voto en la mesa electoral en la que tradicionalmente vota, en la Mesa 1. Una vez depositado el voto con la autorización de la mesa, los responsables de esta se han percatado, a posteriori, de que la electora debía haber ejercido el voto en la Mesa 2.

Tras comunicarse la incidencia, la jueza competente ha determinado que no se permitía nuevamente el ejercicio a voto de la Olga Manzano. Por ello, se procedía a la anulación por azar de uno de los votos de la Mesa 1. El partido socialista ha presentado un recurso al considerar que la equivocación no afecta al resultado total y que no había necesidad de invalidad ningún voto emitido.

Los datos clave para el cierre de las elecciones al Parlamento de Andalucía

En total, son 6.812.861 personas las que estaban llamadas a las urnas, lo que supone un incremento del 2,58% con respecto al censo de los últimos comicios celebrados en junio de 2022. La jornada de votaciones comenzó con la constitución de 10.403 mesas electorales.

No obstante, las personas que aún están esperando a ejercer el derecho a voto, pueden hacerlo aunque pasen las 20:00 mientras estén en la fila pese a lo que establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que el horario estándar de votación es de 9:00 a 20:00.