Tanxugueiras: "Vivir dignamente de tu profesión es lo que esperamos para todos los jóvenes"

La música tradicional y la cultura han vuelto a ser las protagonistas de los micrófonos de Julia en la Onda, el programa presentado por Julia Otero en Onda Cero. En la víspera del Día de las Letras Gallegas, el grupo gallego Tanxugueiras ha compartido con la periodista las claves de su carrera musical coincidiendo con el décimo aniversario de su trayectoria. Han explicado sus reflexiones en un panorama musical en el que preservan la identidad lingüística de Galicia.

Las Tanxugueiras, grupo compuesto por las gemelas Sabela y Olaia Maneiro y por Aida Tarrío, integran este proyecto que trasciende de lo musical a lo tradicional. Nacidas con vocación de 'fiestas tradicionales', las gallegas han conectado las tendencias musicales del pasado con música contemporánea mediante instrumentos como la pandereta tradicional. Tal como aseguran, pretenden, a través de sus discos, impulsar a las nuevas generaciones a hablar su propia lengua. A la vista está que han convertido sus directos en un punto de encuentro de oyentes de todas las edades y, como ellas mismas dicen, de todas las comunidades autónomas.

El éxito de 'Cuatro', su nuevo disco

El grupo celebra sus diez años de trayectoria con el lanzamiento de 'Cuatro', su nuevo disco que definen como un trabajo "mucho más maduro" en comparación a su último álbum 'Diluvio'. La presentación oficial, realizada en la Praza do Obradoiro de Santiago de Compostela, se convirtió en un acto que simboliza el viaje a sus raíces, cuando empezaron como grupo.

El impacto que han generado gracias a sus canciones ha logrado que la juventud gallega se aproxime de lleno al folklore de la región. Tanxugueiras destacó la gratificación que sienten porque su música sirva de inspiración para que niños y adolescentes comiencen a hablar en gallego con naturalidad.

La gestión de la fama tras el Benidorm Fest

La participación de las gallegas en la edición de 2022 del Benidorm Fest supuso un punto de inflexión en sus vidas y en la exposición de una lengua como el gallego en un evento de esa magnitud. Durante su conversación en Onda Cero, las integrantes de Tanxugueiras abordaron el tema de la gestión de la fama que, entre risas, explicaron las vivencias que tuvieron a nivel psicológico.

Sin embargo, lejos de dejarse arrastrar por las emociones negativas, el trío gallego ha canalizado toda la experiencia hacia la madurez artística con álbumes como el último que presentan.