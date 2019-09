El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha condenado al juez Alba a seis años de cárcel y 18 años de inhabilitación por conspirar contra la magistrada y diputada de Podemos Victoria Rosell. Ella afirma que "he recibido la noticia contenta porque me acusaban de prevaricación y cohecho y es por lo que va a ir a la cárcel". Además, la magistrada Rosell comenta que "no puedo culpar a la prensa del enorme daño que me han hecho porque tenían razón, la fuente era judicial. Un juez era el que estaba manipulando las pruebas". Y termina diciendo que "sentí que arrastraron mi dignidad por el barro y es muy difícil recuperarse de eso".