Como cada lunes, hablamos con nuestro paleontólogo Juan Luis Arsuaga sobre las consecuencias que tuvo el encuentro entre los sapiens y neandertales, cómo fue ese encuentro, y el cruce entre las dos especies: "esos cruces se dieron al principio de salir nuestra especia de África, por Israel. En Europa no se han dado, o no tenemos consciencia". Además, hablamos de la mente, la apariencia física y el parecido de los neandertales, con los sapiens: "aunque la imagen que tenemos de los neandertales está cambiando muy deprisa, no son iguales a los sapiens, lo que no quiere decir que sean inferiores".