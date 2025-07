Noelia Núñez se defiende tras dimitir: "Antes de entrar en política sí que he trabajado"

La exdiputada y exvicesecretaria nacional de Movilización y Reto Digital en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular, Noelia Núñez, ha concedido una entrevista en el programa de Antena 3 'Más Espejo', en la que ha ofrecido explicaciones sobre su dimisión y cómo ha vivido estos días. Cuestionada por qué estudios tiene completados, Núñez se ha remitido al Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Fuenlabrada: "Lo expliqué todo después del Pleno. Me he matriculado, tengo los justificantes de notas, los pagos de las matrículas y está todo publicado". Además, ha aclarado que "antes de entrar en política sí que he trabajado en la empresa privada".

"No he ocultado nunca nada a nadie, en el Portal de Transparencia de Fuenlabrada está todo", ha asegurado, así como ha explicado que "todavía estoy asumiendo todo un poco, sobre todo desde el punto de vista personal, porque mis padres y familia más cercana lo han pasado mal en estas últimas horas". "Les he visto llorar y eso para un hijo es duro", ha añadido.

Posteriormente, ha detallado que "asumo totalmente mi error", ya que en el Congreso "tendría que haber puesto estudio o he cursado". En cuanto a la Universidad Pedro Marroquín ha señalado que "ha sacado un comunicado y se la está atacando de manera injustificada". "Yo no lo relleno -el cv de la universidad- ni lo cumplimento, eso no está escrito por mí. Cuando se me advierte por una tercera persona, pido que se rectifique. Soy totalmente trasparente y aclaro cualquier tipo de duda", ha agregado.

"Yo no he sido profesora, acudí a Guatemala a contar mi experiencia en la política española, cómo funciona, cuáles son las instituciones en España y de la Comunidad de Madrid. No he sido profesora y la charla no era vinculante para obtener el título", ha matizado y ha concluido con que "la universidad lo ha explicado muy bien y yo asumo mi error de lo que yo he cumplimentado".

Más tarde, Núñez ha aseverado que se siente "orgullosa" y cree que ha hecho "lo correcto", puesto que "en política no vale solo con pedir perdón, sino que también se presenta la dimisión". "Nadie me ha pedido presentar la dimisión, ha sido voluntad mía", ha confesado, así como ha reconocido que "tendría que haberlo corregido -el cv del Congreso- cuando se me dice. Es verdad que no completo ese desmentido es un error absoluto no insistir".