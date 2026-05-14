Juande Colmenero advierte del escenario que se puede repetir en las elecciones andaluzas del 17M: "Estas provincias son decisivas"

En plena recta final de las elecciones de Andalucía, el jefe Nacional de Onda Cero, Juan de Dios Colmenero, recuerda cómo se produjo la consecución de la mayoría absoluta que le dio la victoria a Juanma Moreno Bonilla en los anteriores comisiones celebrados en el año 2022.

Esos 58 diputados que obtuvo y que le otorgaron la mayoría absoluta al mandatario popular "se decidieron casi al final, en el reparto del último escaño", afirma Colmenero, y se atreve a vaticinar que "este domingo puede ocurrir lo mismo".

Ha hablado de lo decisivas que pueden ser las provincias de Almería, Jaén y Huelva, además de afirmar que en el caso de la primera "el Partido Socialista puede pasar a ser tercera fuerza política en el reparto de ese último escaño".

Las dos incógnitas que se despejarán este domingo

Para el periodista, las elecciones servirán para despejar dos incógnitas. Por una parte, se podrá determinar "si Juanma Moreno llega o no a la mayoría absoluta, si está en 55 diputados o incluso si es más holgada que en los anteriores comicios".

Por otro lado, "si el PSOE de María Jesús Montero iguala o empeora el peor resultado de la historia del partido socialista en Andalucía" que además, recuerda que "fue precisamente en el año 2022 con Juan Espadas".