Polémica por las llamadas masivas que piden el voto para el PSOE simulando ser un centro de salud: "Está privatizando la sanidad pública..."

La polémica está servida en cuanto a las elecciones andaluzas se refiere. Además de las "desafortunadas" palabras de María Jesús Montero sobre la muerte de los dos guardias civiles que perseguían una narcolancha, lo que calificó como "accidente laboral", el PSOE andaluz ha vuelto a generar debate sobre cierta estrategia propagandística.

Según los testimonios recogidos y las informaciones publicadas por El Mundo, se ha producido una supuesta campaña de llamadas telefónicas automatizadas que imitan a un centro de salud para posteriormente solicitar el voto a favor del PSOE en las elecciones autonómicas andaluzas.

Las llamadas comienzan con un mensaje que simula una comunicación sanitaria, del tipo "le llamo por su próxima cita médica", sin identificarse inicialmente como propaganda política. Tras ese arranque, la locución deriva hacia un discurso centrado en la gestión de la sanidad pública, con críticas al Partido Popular por supuesta "privatización" y "abandono" del sistema sanitario: "Ya somos más de un millón en lista de espera".

La voz automática finaliza pidiendo el apoyo electoral a la candidata socialista María Jesús Montero.

María Jesús Montero, durante la campaña electoral bajo el lema "Vota sanidad pública". | Nono Rico / Europa Press

Propaganda confusa y acusaciones de "desinformación"

El principal punto de polémica radica en el formato de la llamada: no se presenta de inmediato como propaganda electoral, sino que adopta un tono asociado al personal del Servicio Andaluz de Salud (SAS), lo que ha generado confusión, especialmente entre personas mayores o usuarios que realmente pueden estar esperando citas médicas. Algunos reportes señalan que el mensaje solo aclara su naturaleza política al final de la grabación, indicando que se trata de una campaña financiada por el PSOE.

La controversia ha escalado rápidamente al terreno político. Al ser preguntada por la polémica, Ester Muñoz, portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, ha declarado no haber escuchado el audio, pero que no le "extraña" porque, según ha dicho, "es un tipo de campaña sucia que ha hecho el PSOE hace muy poco tiempo también en Aragón, mintiendo directamente a los ciudadanos para intentar sacar rédito".

Desde el entorno socialista, la estrategia de campaña ha estado centrada en la defensa del sistema sanitario público, un eje clave en estas elecciones, en las que la sanidad se ha convertido en uno de los principales temas de debate político y social en Andalucía.

Por el momento, no existe una resolución oficial sobre la legalidad de esta práctica ni una confirmación judicial definitiva sobre su alcance o autoría exacta. El caso, sin embargo, ha abierto un intenso debate sobre los límites de la comunicación política, el uso de automatismos telefónicos en campaña y el impacto de los mensajes que pueden generar confusión en servicios sensibles como la sanidad.