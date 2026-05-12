Alsina critica las palabras de María Jesús Montero sobre la muerte de dos guardias civiles en Huelva: "Es un patinazo mayúsculo"

Espejo Público y Más de uno han realizado este miércoles su habitual conexión semanal, en la que Carlos Alsina y Susanna Griso han analizado la actualidad política y sanitaria marcada por la gestión del crucero Hondius y la campaña electoral andaluza.

En primer lugar, Alsina ha explicado que la decisión de desembarcar a los pasajeros del Hondius en Canarias y no en Cabo Verde ha partido de una petición de la OMS al Gobierno de España, que aceptó hacerse cargo del operativo sanitario y logístico. El periodista ha defendido la actuación del Ejecutivo y ha señalado que, hasta el momento, "el brote se ha contenido".

"Creo que el Gobierno de España lo ha hecho bien", ha afirmado Alsina, en referencia a las capacidades sanitarias españolas para gestionar una situación de este tipo, incluso después del positivo en hantavirus que ha dado uno de los españoles que se encuentran ingresados en el Hospital Gómez Ulla, "qué mejor sitio para dar positivo".

Susanna Griso ha recordado entonces las críticas del presidente canario, Fernando Clavijo, que llegó a calificar el despliegue organizado por el Gobierno como un "reality show". Para el presentador de Más de uno, "no pasa nada por reconocer que el Ejecutivo ha acertado". En ese sentido, ha añadido que España "tenía que acoger esa embarcación" y que realmente "no había mucho debate" sobre esa cuestión.

No pasa nada por reconocer que el Ejecutivo ha acertado

Alsina sí ha matizado que Clavijo "tenía razón al principio" cuando denunció la falta de información trasladada al Gobierno canario, aunque considera que posteriormente "midió mal" sus declaraciones al lanzar el mensaje de que llegaba "un barco apestado", un comportamiento que, según ha señalado, "no encaja con la personalidad de Clavijo".

Elecciones en Andalucía y narcotráfico

Durante la conversación, ambos periodistas también han abordado la polémica generada por las declaraciones de María Jesús Montero, que definió como un "accidente laboral" la muerte de dos guardias civiles durante la persecución de una narcolancha en Huelva.

Para Alsina, "es improcedente referirse en esos términos a lo que ha sucedido" y considera que se trata de "un patinazo mayúsculo". El director de Más de uno ha añadido que "lo de anoche de María Jesús Montero es una frase que marca una campaña".

Lo de anoche de María Jesús Montero es una frase que marca una campaña

Además, Alsina ha recordado su entrevista de esta mañana con el fiscal jefe de Huelva, Alfredo Flores, quien alertó sobre el crecimiento del crimen organizado en la provincia y reclamó un aumento de la financiación tanto para las fuerzas de seguridad como para el sistema judicial.

En la recta final de la conversación, ambos han comentado los sondeos de las elecciones andaluzas. Alsina ha señalado que, si finalmente el PP consigue doblar en escaños al PSOE, "yo no creo que tenga nada que celebrar" el Partido Socialista.

En ese momento ha intervenido la tertuliana de Espejo PúblicoSusana Díaz, que ha defendido que el PSOE todavía tiene opciones electorales porque "hasta el domingo a las ocho de la noche, hasta el rabo todo es toro". Alsina, sin embargo, ha replicado que si el resultado final fuese "un 54 frente a un 31" seguiría tratándose de "un fracaso para el Partido Socialista".