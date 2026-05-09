Marlaska lamenta el "trágico accidente" de los guardias civiles y dice que se han puesto "más medios que nunca" contra el narcotráfico

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este sábado que desde que llegó al Gobierno en 2018 se han puesto "más medios de los que se han puesto nunca" para combatir el narcotráfico, y ha destacado que "actualmente" se han incrementado un 20 % los efectivos y se han comprado 20 embarcaciones.

Grande-Marlaska ha respondido así a las críticas a su gestión por parte del PP tras el fallecimiento este pasado viernes de dos guardias civiles al chocar las embarcaciones en las que perseguían una narcolancha a 80 millas náuticas de la costa de Huelva.

"No me siento interpelado por el PP. Esto ha sido un trágico accidente", ha lamentado el ministro tras expresar sus condolencias a las familias de los agentes fallecidos durante su intervención en la rueda conjunta con la ministra de Sanidad, Mónica García, con motivo de la llegada a Canarias del crucero relacionado con un brote de Hantavirus.

Por eso ha añadido que le parece "un cinismo" que se diga que se había hecho algo "cuando no se había hecho nada", en alusión al PP. En este sentido ha apuntado que, cuando llegó al Ministerio, una de las primeras cosas en las que se centró fue en la lucha contra el narcotráfico, y ha retado a que cualquier ministro del Interior anterior a él se siente y diga lo que hizo.

En esa línea, ha subrayado que en estos ocho años se han desarrollado 45.000 operaciones antidroga con más de 30.000 detenidos, así como gran cantidad de dinero y bienes incautados. "Somos una referencia en la cooperación internacional y en la lucha contra unas organizaciones criminales violentas", ha enfatizado.

En cuanto a los medios destinados a la lucha contra el tráfico de drogas en la zona del Estrecho, ha resaltado que precisamente una de las embarcaciones de la Guardia Civil implicada en el accidente, la patrullera Río Antas, es una de las más modernas para la persecución de narcolanchas.

Pese a todos los medios invertidos contra el narcotráfico, que ha dicho que son datos oficiales que se pueden contrastar, ha resaltado que la lucha contra las organizaciones criminales violentas "evidentemente no es algo sencillo" y, aunque a nadie le gustaría enfrentar "las tragedias (...) no se pueden llegar a evitar".

Para ilustrar los frutos de la lucha contra el narco, Grande-Marlaska se ha referido también a las dos operaciones "claves" de la Guardia Civil, que él mismo presentó este pasado viernes y en una de la cuales se ha producido la mayor incautación de cocaína hasta la fecha, más de 30 toneladas.