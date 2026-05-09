Antonio Maestre presenta 'Me crie como un fascista': "Vivimos en un momento de anti-intelectualismo"

El periodista Antonio Maestre ha acudido al programa de Onda Cero 'Julia en la Onda' presentado por Julia Otero para presentar su nuevo libro 'Me crié como un fascista', un ensayo que analiza desde una perspectiva política el auge del fascismo y de la extrema derecha en España. El periodista ha reflexionado también sobre la educación de varias generaciones refiriéndose al machismo estructural en la sociedad y al ambiente de anti-intelectualismo que, según Maestre, facilita la llegada de los discursos ultra a la población.

En el libro, Antonio Maestre parte de sus investigaciones a la extrema derecha además de sus propias experiencias en las que ha sido amenazado y acosado por agitadores ultra. Es por ello que, el periodista, en su libro, aclara que estos comportamientos están vinculados al machismo y, sobre todo, a una cultura vinculada a la masculinidad de quienes dominan la sociedad, un tema que también aborda en el libro.

Redes sociales: el escenario del auge ultra

Durante la entrevista, Maestre explicó que uno de los problemas del auge ultraderechista son las redes sociales, un problema que vincula también al machismo. Antonio Maestre, que califica estas plataformas como "no democráticas", se ha referido a las personas que dirigen las redes sociales, personas que consideran que a las mujeres "hay que quitarles el derecho a voto".

El periodista ha manifestado en la entrevista de Julia en la Onda que este machismo al que se refiere sigue siendo una de las principales puertas, especialmente entre hombres jóvenes, a crear unos discursos simplistas y agresivos ya que, según Maestre, "vivimos en un momento de anti-intelectualismo".

Es por ello que insiste en que el antifascismo también se debe ejercer en lo cotidiano. Todo ello lo ejemplifica con conversaciones diarias, como en una "cena familiar" que, según el periodista, "siempre hay alguien que hace un discurso machista o racista y tragas por mantener la paz social". "Cuando alguien hace un comentario así no hay que rehuir al conflicto. La política es conflicto", ha afirmado Maestre.

Maestre sobre el debate político: "Estoy en contra de segmentar a la clase trabajadora"

En un contexto de debate político constante, Antonio Maestre defendió que conceptos como la libertad "han sido apropiados por quienes precisamente buscan limitarla". Maestre, sobre ello, se ha referido a la clase trabajadora. "Estoy en contra de segmentar a la clase trabajadora. La clase trabajadora es una, por eso soy internacionalista", ha afirmado el periodista.

Es por ello que, el periodista, también reivindicó que la política debe servir para mejorar la vida de la gente trabajadora y no para normalizar que vivan en una situación con ideas "reaccionarias y fascistas". Básicamente, y como idea principal, sostiene que palabras como 'libertad' han sido "apropiadas por aquellos que buscan limitarla".