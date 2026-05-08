Asociaciones de guardias civiles estallan contra el Gobierno tras la muerte de dos agentes: "Tenía las advertencias sobre la mesa y las ignoró"

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y la asociación profesional Justicia Guardia Civil (Jucil) han cargado contra el Ministerio del Interior tras la muerte de dos guardias civiles durante una persecución a una narcolancha en Huelva. "No es un hecho aislado", aseguran, alegando que la Administración "tenía las advertencias sobre la mesa", pero "las ignoró".

Así se han pronunciado tras conocer el fallecimiento de Germán y el capitán Jerónimo, los dos agentes que perdieron la vida al colisionar las dos embarcaciones del Servicio Marítimo del Instituto Armado cuando perseguían a una lancha rápida de narcotraficantes. Otros dos efectivos resultaron heridos, uno de ellos de gravedad.

Tenía las advertencias sobre la mesa

Consideran que este "no es un accidente imprevisto", sino "la consecuencia directa de una situación de riesgo documentada, analizada y trasladada formalmente a la Administración, que optó por no actuar". Así, denuncian que presentaron una serie de recomendaciones a la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales, como que se atendiera "a la elevada peligrosidad y desproporción operativa", la "restricción del uso de embarcaciones semirrígidas sin protección a funciones de vigilancia no hostil" o la "dotación mínima de cuatro efectivos por unidad en misiones con posibilidad de abordaje".

Pero la respuesta que les dieron fue que "el criterio sobre si una embarcación sin protección debe enfrentarse a una narcolancha armada corresponde al agente que ya tiene encima el problema". Al mismo tiempo, recuerdan que el Congreso aprobó una proposición no de ley sobre la dotación de armas no letales para el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, pero que, pese a ser un "mandato parlamentario", sigue "sin desarrollo" y "sin ejecución".

Huelva como "punto de entrada"

Además, insisten en que "el narcotráfico no eligió Huelva por azar", sino que "la creciente presión policial en el Campo de Gibraltar empujó a las organizaciones criminales hacia el oeste", consolidando la costa onubense como "uno de los principales puntos de entrada de droga a Europa". Aun así, denuncian que la Comandancia de Huelva "opera con cerca de 300 agentes menos de los que debería tener, un déficit cercano al 20% de su plantilla teórica".

Desde Jucil reiteran que "el narco actúa con total impunidad mientras el Ministerio del Interior abandona a quienes dan la vida por España". Aseguran que trabajan "sin medios, sin protección y sin profesión de riesgo".

No es un hecho aislado ni imprevisible

Al igual que AUGC, denuncian que "esta tragedia no es un hecho aislado ni imprevisible", y que llevan mucho tiempo "denunciando públicamente el grave deterioro de la seguridad en nuestras costas y el crecimiento de organizaciones criminales cada vez más violentas, más organizadas y mejor equipadas".