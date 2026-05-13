Juanma Moreno vs María Jesús Montero: sus propuestas en sanidad, impuestos y vivienda

Las principales preocupaciones de los ciudadanos suelen marcar la agenda política en las campañas electorales, y en el caso de las andaluzas, los dos más destacados son la sanidad y la vivienda.

La sanidad es el tema predominante, mencionado por más de 4 de cada 10 andaluces, muy por encima del resto. Y la vivienda es el segundo mayor problema, una preocupación creciente en los últimos años debido al aumento de los precios.

Otro tema que no aparece reflejado en el CIS pero que es vital de forma indirecta a los ciudadanos son los impuestos y la financiación autonómica, puesto que son el centro de la propuesta de los partidos como herramienta para financiar los servicios públicos o dinamizar la economía. Por ello, son un tema recurrente en el debate político y una preocupación indirecta para muchos votantes

El hecho de que los partidos hayan centrado sus campañas en estos tres ámbitos confirma su importancia. Todos los candidatos saben que estos son los temas que más movilizan al electorado. Por ello, prácticamente todas las formaciones (desde el PP y PSOE hasta Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía) han desglosado extensas secciones en sus programas explicando qué harán en sanidad (para reducir listas de espera o acabar con las privatizaciones), vivienda (para limitar los precios del alquiler o fomentar la construcción) y fiscalidad (para bajar impuestos a las rentas del trabajo o subírselos a las grandes fortunas).

Repasamos las principales propuestas en estos tres ámbitos que plantean los candidatos del PP andaluz, Juanma Moreno, y del PSOE andaluz, Maria Jesús Montero.

Propuestas en sanidad: Gestión vs. Reversión de privatizaciones

La sanidad es el tema que más preocupa en la población andaluza con mucha diferencia, y el reciente escándalo sanitario, destapado en octubre de 2025, que afectó al programa de detección precoz del cáncer de mama ha puesto en alza este tema. La investigación reveló que miles de mujeres no fueron informadas a tiempo de que sus mamografías habían arrojado resultados "dudosos" o no concluyentes, lo que retrasó sus diagnósticos y tratamientos, y en algunos casos permitió que el cáncer avanzara.

Ante esta situación, Juanma Moreno (PP) está centrando su campaña en este tema defendiendo su gestión y enviando un mensaje recurrente: "Nadie gestionó peor la sanidad que el PSOE". Y propone como propuesta estrella en sanidad aprobar una Ley de garantía sanitaria que impida recortar el presupuesto y obligue a aumentar profesionales cada año.

Por su parte, María Jesús Montero (PSOE) propone revertir la privatización y fortalecer lo público. En este tema, Montero envía como mensaje principal: "La sanidad está en peligro" por la privatización del Partido Popular, yc ritica duramente que más de un millón de estudios diagnósticos se deriven a hospitales concertados.

Por lo tanto, la propuesta estrella de Montero es revertir la externalización de servicios y fortalecer la Atención primaria.

¿Qué proponen PP y PSOE sobre la vivienda?

La vivienda es segundo problema que más preocupa a los andaluces, solo por detrás de la sanidad, según la última encuesta del CIS publicada el 24 de abril de 2026 . Hace apenas unos años no estaba ni entre los tres primeros problemas de la comunidad, pero la escalada de precios en compra y alquiler lo han situado en el centro del debate político y social.

¿Cómo aborda Juanma Moreno este tema? Desde el Partido Popular andaluz apuestan por la construcción masiva. Su modelo es la liberalización del mercado, a través de la fórmula: bajar los precios y aumentar la oferta a través de la colaboración público-privada y la simplificación de la burocracia. Es por eso que propone construir 20.000 viviendas en los próximos cuatro años (40.000 movilizando suelo público), incentivando el alquiler con opción a compra y ayudando a jóvenes.

Por su parte, María Jesús Montero (PSOE) propone la intervención y el parque público masivo. ¿Cómo quiere realizar ese intervencionismo? A través de la aplicación de la Ley estatal de Vivienda que obliga a limitar los precios de alquiler en "zonas tensionadas". Y propone construir 100.000 viviendas públicas. Además, prohibirá la concesión de nuevas licencias para pisos turísticos en zonas saturadas y limitará el número por propietario para que vuelvan al uso residencial.

Los impuestos y financiación en Andalucía: rebajas vs. reforma Fiscal

Como decíamos, la gestión de los impuestos y la financiación autonómica es un tema que afecta a los ciudadanos de manera indirecta. Ambos son herramientas esenciales para dinamizar la economía y financiar los servicios públicos.

En este ámbito, Juanma Moreno propone realizar más rebajas de impuestos como motor de empleo y crecimiento. Ataca duramente a María Jesús Montero por su papel como ministra de Hacienda, acusándola de "incendiar las calles" con subidas de impuestos y de perjudicar a Andalucía con su modelo de financiación.

Por su parte, María Jesús Montero propone realizar una reforma fiscal progresiva y nueva financiación. Su postura es que "paguen más los que más tienen y las grandes multinacionales" para financiar los servicios públicos. Como propuesta estrella utiliza su gran baza: el modelo de financiación autonómica aprobado por el Gobierno, que promete 5.700 millones de euros adicionales para Andalucía (4.800 millones de la reforma y fondos extra), algo que Moreno Bonilla rechaza sistemáticamente