Bulos sobre las elecciones de Andalucía: del "playback" de Juanma Moreno a la retirada de carteles del PSOE

Un día antes de las elecciones de Andalucía, que se celebran este domingo 17 de mayo, la periodista de Maldita.es, Clara Jiménez Cruz, ha repasado y desmentido en Julia en la onda los bulos que se han difundido en los últimos días sobre la campaña electoral y los candidatos.

El primero de ellos es el vídeo del candidato del PP y presidente de la Junta, Juanma Moreno, cantando una canción sobre Andalucía, que es la banda sonora de la campaña de su partido. Muchas personas se han preguntado si es playback, sobre todo debido a la inteligencia artificial, "que ha conseguido que ya no nos creamos nada", tal y como ha apuntado Julia Otero, la presentadora del programa.

La respuesta la dio precisamente el propio Juanma Moreno en Onda Cero, cuando fue entrevistado por Carlos Alsina en Más de uno. El popular confirmó que era él el que cantaba y no solo eso. También desveló que fue su idea y que tiene una banda. "Es una especie de tributo que yo hago a Andalucía de mi etapa más juvenil, cuando yo tenía un grupo de música. Fue una idea que se me ocurrió a mí porque no sabíamos qué sintonía ponerle a la campaña electoral", explicó.

El vídeo de una mujer revisando la papeleta de una persona mayor

Por otro lado, en redes sociales está circulando un vídeo en el que se ve cómo una mujer le quita el sobre con el voto a una mujer mayor y le revisa la papeleta que ha introducido. Las redes, además, aseguran que se trata de una colaboradora de Adelante Andalucía en Molvízar (Granada).

"Ni colabora de Adelante Andalucía, ni un vídeo actual", ha apuntado Jiménez Cruz, porque se trata de un vídeo de abril de 2023. Es decir, es falso que sea de estas elecciones porque, además, en esa época Adelante Andalucía ni siquiera se presentó en Molvídar. Según el medio Granada Digital son una tía y su sobrina las que aparecen en el vídeo.

Las banderolas de publicidad electoral de las farolas

Asimismo, hay algunas personas que han difundido en redes sociales que en Sevilla, el Ayuntamiento ha retirado carteles del PSOE y publicidad electoral que se cuelga en las farolas. Si bien, Jiménez Cruz ha leído un comunicado del propio consistorio en el que explica que sí se han retirado banderolas del PSOE, pero también de otros partidos.

"Se han retirado 257 banderolas, la mitad del PSOE, pero también 45 del PP, 41 de Adelante Andalucía y 30 de Vox" porque son un riesgo para los viandantes, porque los soportes no tienen la suficiente solidez, según el ayuntamiento. El asunto no está resuelto, porque la Junta Electoral ha presentado una denuncia ya que el Ayuntamiento no avisó de la retirada.

Las declaraciones de María Jesús Montero

Otro bulo relacionado con el PSOE es una imagen de la candidata María Jesús Montero que muestra que, supuestamente, lleva una cruz boca abajo colgando del cuello. Sin embargo, Clara Jiménez Cruz ha explicado que no es la primera vez que se utiliza esta imagen en contra de Montero. Es de 2024 y en realidad es "una cruz griega con los cuatro lados de la misma longitud, no una cruz invertida o un símbolo satánico", ha especificado.

Además, María Jesús Montero ha sido muy criticada porque en el segundo debate electoral se refirió a la muerte de dos guardias civiles en una operación contra el narcotráfico como "accidente laboral". Si bien, la propia Montero ha explicado que esas declaraciones eran "una respuesta a Antonio Maíllo, quien hizo referencia a los accidentes laborales como una lacra" y ella le respondió justo después de hablar de los guardias civiles, pero que no era su intención mezclar los dos temas.