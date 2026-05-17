Sondeos elecciones Andalucía 2026: el PP arrasaría con mayoría absoluta y el PSOE cosecharía el peor resultado de su historia

Los primeros sondeos dibujan un escenario demoledor para el PSOE andaluz y una victoria histórica para Juanma Moreno. Tanto Sigma Dos como NC Report coinciden en señalar que el PP volvería a ganar con enorme claridad las elecciones andaluzas, mientras los socialistas de María Jesús Montero se desplomarían hasta firmar el peor resultado de su historia en Andalucía.

Según la estimación de Sigma Dos, el PP obtendría entre 54 y 56 escaños, quedándose al borde o incluso superando la mayoría absoluta fijada en 55 diputados. El PSOE se hundiría hasta los 23-25 escaños, unos números nunca vistos para el partido que gobernó Andalucía durante casi cuatro décadas.

Vox consolidaría su posición como tercera fuerza política con entre 14 y 17 diputados, mientras que Por Andalucía lograría entre 6 y 8 escaños y Adelante Andalucía se movería entre 7 y 9 representantes. Podemos, según esta encuesta, quedaría fuera del Parlamento andaluz.

NC Report refleja una tendencia similar, aunque algo menos dura para los socialistas. El sondeo otorga al PP entre 57 y 60 escaños, al PSOE entre 26 y 29, a Vox entre 13 y 15, mientras que Por Andalucía conseguiría entre 5 y 6 diputados y Adelante Andalucía entre 4 y 5.

Vox volvería a mantener una presencia fuerte en el Parlamento andaluz, aunque lejos de disputarle la hegemonía al PP. En la izquierda alternativa, tanto Por Andalucía como Adelante Andalucía conservarían representación, aunque muy lejos de amenazar el liderazgo socialista dentro del espacio progresista.

Los resultados que dan los sondeos

Sigma Dos

PP: 54-56 escaños

PSOE: 23-25

Vox: 14-17

Por Andalucía: 6-8

Adelante Andalucía: 7-9

NC Report