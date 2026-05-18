Vox logra su única mayoría absoluta en las elecciones de Andalucía en Rioja (Almería)

Juanma Moreno acabó las elecciones de Andalucía como gran triunfador de la noche, mientras que María Jesús Montero se sitúa en el lado opuesto, obteniendo el peor resultado histórico para los socialistas en la región. A pesar del buen resultado, el Partido Popular se queda a dos escaños de la mayoría absoluta. Por su parte, Vox mejora su resultado en un escaño respecto a 2022.

La situación actual obliga al Partido Popular a depender de la formación liderada por Manuel Gavira, que, en un principio, accederá, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. En entredicho está la conocida como "prioridad nacional", de la que Manuel Gavira y Vox no quieren desprenderse y la cual puede marcar el devenir de la política andaluza.

Rioja, el único pueblo donde Vox logra la mayoría

El municipio de Rioja se convirtió anoche en la gran sorpresa electoral de Andalucía después de que Vox lograra una histórica mayoría en la localidad, siendo el único municipio andaluz donde la formación consiguió imponerse durante la jornada electoral.

Con una participación de un 57,82%, Vox capitalizó el descontento de parte del electorado tradicional y consiguió superar tanto al Partido Popular como al Partido Socialista, alterando por completo el mapa político habitual del municipio.

El discurso centrado en inmigración, agricultura y fiscalidad ha encontrado una importante acogida en toda Andalucía, y, como se puede observar, en este pequeño pueblo de Almería. Rioja ya había mostrado una tendencia favorable a Vox en anteriores comicios. En las elecciones de 2022 el PP fue el más votado con un 26,96%. El PSOE fue el segundo, con el 25,49%, mientras que Vox fue el tercero con el 24,18%.

En otros municipios almerienses como El Ejido, Vícar, Adra, Viator o Roquetas de Mar, la formación pisa los talones al Partido Popular y amenaza con seguir aumentando el número de votos. El resultado contrasta con el panorama general andaluz, donde el PP volvió a ser la fuerza más votada, aunque sin lograr la mayoría absoluta necesaria para presidir el Palacio de San Telmo.

Vox, clave para el gobierno de Moreno

Pese a que Vox mantiene que "los sillones interesan lo justo y necesario", como ha hecho esta misma mañana en Espejo Público, desde Génova están convencidos de que la negociación irá mucho más allá de un simple apoyo parlamentario. En el programa de Antena 3 presentado por Susanna Griso, Gavira ha insistido en la idea de "cambiar el rumbo" de Andalucía.

El líder de Vox ha destacado que están "obligados a entenderse". Por su parte, Moreno, a su llegada a la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP, ha sido preguntado por la exigencia de incluir el concepto de "prioridad nacional" en un posible pacto con Vox, recalcando que "nosotros tenemos una prioridad que es Andalucía y que nuestra tierra funcione".