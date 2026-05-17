Juanma Moreno se queda a dos escaños de la mayoría y también necesitará a Vox, mientras que el PSOE obtiene su peor resultado histórico

La sorpresa ha hecho acto de presencia en Andalucía. Al contrario de los pronósticos, de todos los sondeos, de las encuestas de campaña que reflejaban un asalto del PP a la mayoría absoluta. Los resultados no han respaldado esos vaticinios que incluso han dado lugar a una imagen inédita a las 20:10 horas, cuando el propio Juanma Moreno se dejaba ver sonriente apenas diez minutos después de que se conociesen los sondeos y sin haber comenzado el escrutinio, como apuntaba Carlos Alsina en nuestro Especial Elecciones.

Apenas una hora después, las caras en el PP han tornado de alegría absoluta a seriedad, puesto que la mayoría absoluta no estaba tan al alcance como auguraban los sondeos. Más bien al contrario, el Partido Popular registraba la mayor caída de escaños en la cita electoral y veía cómo se alejaba la posibilidad de un gobierno en solitario de Juanma Moreno.

Aunque la victoria es clara sobre los demás perseguidores, el triunfo tiene un claro tono agridulce para Juanma Moreno. Son solo dos escaños los que han separado a los populares de la mayoría absoluta, logrando 53 (5 menos que en 2022), pero en el retrovisor aparece Vox (15 escaños, 1 más que en 2022) y en el horizonte un escenario que empieza a recordar al de Extremadura, Castilla y León y al de Aragón. Y todo, por dos 'simples' escaños. Tan cerca y tan lejos de un gobierno, tan cerca y tan lejos de las exigencias de Vox.

El peor resultado del PSOE y Vox resiste como llave de gobierno

El PSOE ha tocado suelo electoral. Pese a que ha resistido el envite que otros muchos le pronosticaban, la candidatura de María Jesús Montero deja 29 escaños (1 menos que 2022), lo que supone el peor resultado histórico para los socialistas en Andalucía, un añorado territorio en el que arrasaban no hace mucho y en el que ahora solo cabe una realidad: empeora los números de Juan Espadas y los rostros que rodean el panorama socialista no ilusionan un futuro mejor por el momento, tras una cita en la que llegaba la número dos de Pedro Sánchez, la elegida del presidente del Gobierno, la vicepresidenta y ministra de Hacienda. Y la realidad es que no da, ni en el PSOE, ni en el bloque de la izquierda.

Una de las sorpresas de la noche ha ido a parar a Vox, que ha conseguido exactamente lo que quería: convertirse en la llave de las elecciones. El PP necesitará a Vox si quiere sacar adelante la investidura solo por dos escaños. No es la misma distancia que la que han tenido que afrontar en territorios como Castilla y León, Aragón o Extremadura, pero un corto camino que también necesitará de la formación de Santiago Abascal para conformar gobierno.

La sorpresa de Adelante Andalucía y el fracaso de Sumar

Más a la izquierda, los sondeos tampoco han respetado lo que se esperaba de Adelante Andalucía. 'El Gafa', como le conocen en la región a José Ignacio García, ha sumado seis escaños más que Teresa Rodríguez en las últimas elecciones, por lo que se convierte en la única alianza que sí suma en la izquierda.

Porque los restos de Sumar, llamados Por Andalucía con Antonio Maíllo como cabeza visible, han vuelto a confirmar que lo de Sumar y Podemos no supone ninguna amenaza para las cuentas de las otras formaciones, sean de derecha o de la propia izquierda.

Sea como fuere, Andalucía desafiaba al resto de territorios como única tierra que se aferraba a la mayoría absoluta. Hasta los sondeos parecían querer reflejar dicha condición: las encuestas solo se han apuntado el tanto con el devenir del PSOE. De los demás, solo Adelante Andalucía se alegra de lo que le deparaban los sondeos. El resto da como escenario lo que separaba Andalucía de las otras comunidades y que será una realidad a partir de este lunes: el PP necesitará a Vox. Sí, también en Andalucía.