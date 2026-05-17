Juanma Moreno: "No hemos sacado matrícula de honor, pero sí un sobresaliente"

Juanma Moreno reconoce que el resultado del PP en Andalucía no ha concluido con "matrícula de honor", sino con un "sobresaliente". Así lo ha dicho en su discurso tras conocer el resultado de las elecciones, en el que ha destacado que los andaluces han dictaminado "cuatro años más de estabilidad, reformas y proyectos" en la región.

"El primer objetivo era ganar las elecciones y lo hemos hecho con casi 150.000 votos más que en el 2022", ha dicho Juanma Moreno mientras era jaleado por los presentes. El candidato popular también ha subrayado los casi 20 puntos de diferencia sobre la segunda fuerza más votada, además de ser "los preferidos de los ciudadanos andaluces".

Sin mayoría absoluta y con un "mandato claro"

Moreno también ha querido comentar que el PP ha salido victorioso en los datos generales de las ocho provincias andaluzas y ha hecho referencia a no conseguir la mayoría absoluta: "Lo dijimos, era complicado. La horquilla iba a estar ahí, la ley D'Hondt a veces nos favorece y otras nos perjudica".

En este sentido, ha reconocido que los andaluces les han dado un "mandato claro" para "seguir transformando Andalucía": "Que sigamos en ese proyecto que iniciamos a comienzos de 2019. Lo vamos a cumplir. Si quieren cuatro años más, que sepan que aspira a dar cuatro años más de reformas, de impulsos, de proyectos y estabilidad a Andalucía".