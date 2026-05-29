El calendario judicial del PSOE se despejará antes de la comparecencia de Sánchez: así avanzarán en el próximo mes las causas que salpican al presidente

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, solicitó este jueves comparecer ante el Congreso de los Diputados para informar sobre la situación política derivada de las últimas investigaciones judiciales que afectan al entorno del PSOE y del Ejecutivo. La comparecencia llega en un contexto de fuerte presión política y mediática, con los socios presionando al Gobierno para que adelante elecciones a medida que se van conociendo más detalles sobre las supuestas tramas de corrupción que salpican al partido.

La comparecencia de Sánchez todavía no se encuentra agendada, pero según fuentes del Congreso, podría producirse una vez termine la visita del Papa a Madrid y la declaración del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por el 'caso Plus Ultra', que tendrá lugar los próximos días 18 y 19 de junio. Se estima que las explicaciones de Sánchez en el hemiciclo se produzcan en la semana del 22 de junio.

Esta fecha, la semana del 22 de junio, es muy importante porque, según explica Joaquín Manso en Más de uno, el calendario judicial que salpica al partido y al propio presidente va a estar mucho más despejado para esa fecha, "va a avanzar muchísimo y Sánchez va a tener información mucho más clara sobre la situación de determinadas causas".

El calendario judicial hasta la comparecencia de Sánchez en el Congreso

El periodista explica que muchas de las causas que se están investigando o juzgando ahora avanzarán en los próximos días, de manera que algunas incluso podrían estar resueltas antes de las explicaciones del presidente.

'Caso Leire' : el secreto sobre la causa de Leire se va a levantar pronto, "o bien hoy mismo o el próximo lunes".

: el secreto sobre la causa de Leire se va a levantar pronto, "o bien hoy mismo o el próximo lunes". 'Caso Plus Ultra' : sobre la causa de Zapatero, comparece el 17 y el 18, días antes del 22.

: sobre la causa de Zapatero, comparece el 17 y el 18, días antes del 22. Juicio David Sánchez : se habrá sustanciado al completo el juicio del hermano.

: se habrá sustanciado al completo el juicio del hermano. 'Caso Mascarillas' : "vamos a haber conocido casi con total seguridad la sentencia del caso de las mascarillas y la valoración del Tribunal Supremo de la declaración de Aldama atribuyendo una financiación ilegal al PSOE".

: "vamos a haber conocido casi con total seguridad la sentencia del caso de las mascarillas y la valoración del Tribunal Supremo de la declaración de Aldama atribuyendo una financiación ilegal al PSOE". 'Caso Begoña': es previsible también que la Audiencia de Madrid haya o no resuelto si envía o no a la esposa a juicio.

El mensaje de Rebeca Torró

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, publicó un mensaje en X este jueves relacionado con el auto del juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, y el requerimiento de información por parte de la UCO en la sede del PSOE en Ferraz.

Torró dijo que el PSOE "no ha ordenado, amparado, ni cooperado en ninguna de las conductas delictivas que se podrían desprender del auto conocido ayer. Somos los primeros interesados en esclarecer todas las cuestiones relativas a este caso. Una vez se levante el secreto de sumario y analicemos en profundidad todos los detalles, daremos todas las explicaciones pertinentes. Mientras tanto: respeto absoluto a la Justicia y máxima colaboración. El Partido Socialista tiene el compromiso firme de actuar con contundencia ante cualquier comportamiento irregular, como siempre hemos demostrado".

Joaquín Manso señala la importancia para el PSOE de subrayar que no cooperó en ninguna "conducta delictiva" porque es "una manera de anticipar su imputación como persona jurídica, que es algo que tendría un enorme impacto". Según el periodista, "el Código Penal dice que se permite perseguir a una persona jurídica si el delito se cometió en su nombre o por su cuenta y en su beneficio directo o indirecto por sus órganos directivos o personas con facultades de organización o control".