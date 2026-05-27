Sánchez reconoce la gravedad de la investigación al PSOE, mantiene su apoyo a Zapatero y rechaza convocar elecciones: "La estabilidad es importante"

El presidente del Gobierno y líder socialista, Pedro Sánchez, se encuentra en Roma de visita oficial junto al papa León XIV, que llegará a nuestro país del 6 al 12 de junio. Mientras, en Madrid, se está produciendo un día convulso para el socialismo, especialmente con la entrada de la UCO en Ferraz para recabar información del caso Leire. Además, también están registrando los domicilios del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, del empresario Javier Pérez Dolset y de la exministra socialista de Fomento con el expresidente Rodríguez Zapatero, Magdalena Álvarez.

Como gota que colma el vaso, el juez Pedraz ha imputado a Ana María Fuentes, gerente del PSOE, dentro del operativo del que se van conociendo unos nuevos hechos que salpican al PSOE en maniobras para limpiar causas judiciales que afectan al partido.

La reacción de Sánchez sobre el requerimiento de la UCO

Pedro Sánchez ha sido preguntado por las recientes informaciones relativas al requerimiento de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede del Partido Socialista. Por un lado, reconoce la "gravedad" del caso Leire Díez, aunque mantiene que "no estamos hablando de un registro, no quiero minusvalorar la gravedad de la investigación de la Audiencia Nacional, sí quiero trasladar la total colaboración con la Justicia y, si al final hablamos de este caso, se tomaron las decisiones sobre la exmilitante Leire Díez hace más de un año".

"Sobre los requerimientos en la sede del PSOE, también por eso me he retrasado... he querido preguntar qué es lo que estaba sucediendo. Antes, sucedía todo lo contrario, teníamos a una organización política que utiliza a los cuerpos y fuerzas del Estado para obstruir la investigación", añadía en referencia al Partido Popular. "Respetemos la Justicia... compromiso, por supuesto, del PSOE, de que si hay comportamiento nuevos actuaremos con la misma contundencia".

Respecto a la reciente imputación de la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, ha explicado que "no sabía la información de que se ha imputado a la actual gerente. Es una mujer que ha llevado las cuentas de manera escrupulosa. Ha habido mucha fake news de un registro; parece que se ha desmentido por parte de los medios. No resto importancia, ni gravedad, a la investigación que se está realizando. Hasta el momento, no tenemos mucha más información", ha dicho Sánchez.

Sobre el expresidente Zapatero

Pedro Sánchez también ha respondido preguntas acerca de la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por parte de la Audiencia Nacional y ha mantenido lo que ya dijo la semana pasada en el Congreso de los Diputados: "Toda la colaboración con la Justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero, afirma Sánchez desde Roma.

Ha añadido que "después de lo que he leído y podido compartir con personas que saben mucho más de derecho que yo, no hay motivos para cambiar de posición". Cabe recordar que el expresidente Zapatero fue citado en la Audiencia Nacional para el 2 de junio, pero el juez ha pospuesto su declaración al 17 y 18 de junio.

No hay motivos para cambiar de posición

Sánchez rechaza convocar elecciones

El presidente del Gobierno ha querido plantear la siguiente pregunta: "Desde que soy presidente, ¿cuántos primeros ministros ha habido en otros países? ¿Eso es bueno para hacer los cambios que exige la gente?", cuestiona.

Mantiene que "la estabilidad es un elemento importante para lograr los objetivos, para tener los datos de empleo, para reducir la desigualdad social. Las transformaciones tan importantes que hemos logrado, sin estabilidad, no hubieran ocurrido. Es importante que los ciudadanos sean conscientes de que, pese a todo, la estabilidad es una palanca importante para lograr todo lo que estamos logrando en términos económicos en un contexto internacional tan complejo".

Por lo tanto, ha rechazado convocar elecciones a pesar de que incluso lo pidiesen algunos dirigentes socialistas, como es el caso del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, para el que ha tenido unas palabras en su declaración. Sánchez ha ironizado con su propuesta, sugiriendo que "hay algún compañero que me pide adelantar elecciones porque es consciente de que tendremos mayoría en el Congreso, se lo agradezco, pero tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos. Y el interés de los ciudadanos, con guerras y crisis por todo el mundo, es el contrario".