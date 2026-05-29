Rubén Amón ve "insolente" que el PSOE hable de persecución judicial "cuando es Sánchez quien más ha deteriorado el hábitat democrático"

Rubén Amón cree que Sánchez y sus ministros más radicales han reanudado la batalla del lawfare y ve descarado que el PSOE hable de persecución judicial cuando, según él, "es Sánchez quien más ha deteriorado el hábitat democrático".

Le resulta sorprendente que el PSOE reanude la batalla del lawfare porque no cree que se pueda decir que el juez Pedraz forma parte de la constelación ultraderechista, "ni por ejecutoria, ni por trayectoria, ni por ejemplos ideológicos que ha dado".

Además, opina que el argumento que van a utilizar para encubrirlo todo va a ser el desenlace del caso de David Sánchez.

"Pongamos que se coloca el desenlace a favor del hermano y que, tal como puede presumirse y por propio criterio de la Fiscalía, no hay en el fondo nada que reprochar ni a David Sánchez, ni al presidente del Gobierno, y en ese caso, utilizar esa pantalla como demostración de que todo lo demás está cuestionado", ha explicado el periodista en la tertulia de Más de uno.

Sánchez es quien más ha deteriorado el hábitat democrático

El periodista ha destacado que le parece insolente que Sánchez y Ángel Víctor Torres hayan utilizado este lenguaje tan grosero de métodos no democráticos, cuando "Sánchez es quien más ha deteriorado el hábitat democrático".

"Yo pensaba que iban a adoptar una postura más prudente, como así lo sugería el alcance del auto", ha confesado Amón.