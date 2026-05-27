Última hora la UCO entra en la sede del PSOE en Ferraz, todas las reacciones
La UCO acude a la sede del PSOE en Ferraz para requerir información en una operación contra la presunta financiación ilegal del partido. Recogemos las principales reacciones.
La UCO registra la sede del PSOE en Ferraz en una operación contra la presunta financiación ilegal del partido
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Registro del domicilio de Magdalena Álvarez
Ignacio Jarillo se encuentra en la sede socialista y cuenta que continúa ese registro ordenado por el juez Pedraz, en esta ocasión en Ferraz y en otras sedes de partido y domicilios de conocidos nombres vinculados al PSOE como la exministra socialista de Fomento -hoy Transportes- con el expresidente Rodríguez Zapatero, Magdalena Álvarez. De nuevo, el Ministerio de Transportes de aquella época en el punto de mira. Se trata de una operación global enfocada a la financiación irregular del PSOE. La investigación se desarrolla sin el despliegue de la semana pasada y de forma más discreta, con silencio absoluto dentro de la sede, donde se puede ver desde la entrada actividad normal de los empleados, muchos de los cuales no habían llegado a trabajar cuando se han presentado los agentes que continúan dentro.
Registro de la casa de Santos Cerdán y del empresario Pérez Dolset
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil también están registrando los domicilios del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y del empresario Javier Pérez Dolset en el marco del caso Leire Díez que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.
Compromís apela a la prudencia
Águeda Micó, diputada de Compromís, ha apelado a la prudencia para aclarar lo que implica la presencia de la UCO en Ferraz, pero en todo caso ha reiterado que su partido se desmarcará si hay financiación ilegal: "Tendremos que ver quién es el juez, qué imputaciones, por qué motivos, si realmente hay una cuestión de peso detrás o no, y a partir de ahí actuaremos en consecuencia", ha señalado.
Rufián considera una "anomalía terrible" la noticia: "No sabemos qué es cierto o qué es campaña"
Gabriel Rufián considera "una anomalía terrible" que se acuda a la sede de un partido político e insiste en no dar por hecho que haya financiación ilegal del PSOE. "Estamos en un momento en que no sabemos qué es cierto o qué es campaña", ha deslizado.
Rufián ha hablado inicialmente de que tendría que haber "pruebas y una sentencia firme" para que su partido reclamara un adelanto electoral y ha recordado que siempre han puesto como "línea roja" que "se demuestre" una hipotética "financiación ilegal" del PSOE. Cuando se le ha pedido más concreción y si podrían dar ese paso si hubiera una "imputación" contra dirigentes del PSOE o contra el partido por financiación irregular ha respondido que se le estaban reclamando "demasiados detalles". "Queda lo que queda, los procesos judiciales son muy largos", ha apuntado.
En todo caso, ha insistido en que ERC apoyó la moción de censura contra el 'popular' Mariano Rajoy cuando ya había una sentencia que condenaba al PP a título lucrativo por la trama 'Gürtel', reiterando que en ese así sí que pedirían que "la gente decida lo que tiene que pasar con el PSOE, con el país y con el Gobierno".
El PP, a los socios del Gobierno: "No se les cae la cara de vergüenza de seguir tragando con toda esta corrupción"
La portavoz del Grupo Popular, Esther Muñoz, ha expresado de esa manera la preocupación por la presencia de los agentes de la UCO en la sede del PSOE y ha reclamado la atención de los socios del Gobierno afeándoles que sostengan al Ejecutivo.
Le ha preguntado al vicepresidente, Carlos Cuerpo, por este asunto y sobre la opinión que le merece no sólo Zapatero sino todo lo que se dice de él en el sumario del caso Plus Ultra.
Los ministros, en sus escaños en el Congreso
Los ministros del Gobierno permanecen en sus escaños en el Congreso de los Diputados, atentos al móvil y a las noticias que se produzcan tras conocerse el personamiento de la UCO en Ferraz.
Puente critica que la UCO se presente en Ferraz para "un simple requerimiento de información"
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible Óscar Puente ha criticado que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia civil se haya personado este miércoles en la sede federal del PSOE en la calle Ferraz para "un simple requerimiento de información".
El ministro, que también forma parte de la Ejecutiva Federal socialista reprocha que se esté hablando de "un registro" y pone en cuestión que sea necesario que los agentes se hayan presentado en Ferraz. "Visten como un registro lo que es un simple requerimiento de información. Por cierto, para requerir información, ¿Es necesario mandar a la UCO? Es alucinante", ha indicado en un mensaje en X.
La UCO, en el despacho de Gaspar Zarrías
Además de esta actuación, los agentes de la UCO se encuentran también en el despacho en Madrid del exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías.
La UCO acude a Ferraz para requerir información de presuntos pagos a Leire Díez
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se encuentran desde primera hora de este miércoles en la sede central del PSOE en la calle Ferraz de Madrid para requerir información en relación al caso Leire que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, han informado fuentes próximas a la investigación.
Se trata de un requerimiento de documentación relacionada con pagos a la exmilitante del PSOE Leire Díez, según las citadas fuentes.
Despliegue de la UCO en Ferraz
Ignacio Jarillo nos cuenta desde la sede Ferraz que hay tres dotaciones policiales, entre ellas un furgón oscuro donde podrían llevarse la documentación que puedan extraer de la sede socialista.
La sede se encuentra cerrada y se sabe que los agentes de la UCO han entrado a primera hora de la mañana. Lo que buscan es información sobre sus sospechas de que sobre la dirección de Ferraz se habría extendido una red para captar financiación ilegal.
Pieza separada de la causa que investiga a Leire Díez
Según cuenta Eva Llamazares en Más de uno, la investigación forma parte de la investigación abierta en la Audiencia Nacional sobre el caso Leire, responde a lo que sería una nueva trama de financiación regular.
En esta causa, Santiago Pedraz, que investiga a Leire Díez, al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y al constructor Antxon Alonso, a los que se les acusa de formar parte de una trama que cobraba adjudicaciones irregulares de sociedades de la SEPI, pero esto es una pieza separada.
Rufián pedirá elecciones si hay financiación ilegal del PSOE
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha avisado este miércoles de que si se demuestra que hubiera financiación ilegal del PSOE sería una "línea roja" para su formación y pedirían elecciones generales para que la "gente decida".
Rufián se ha pronunciado así, en declaraciones en los pasillos de la Cámara Baja, nada más conocerse que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se encuentra en la sede central del PSOE para recabar pruebas sobre presunta financiación ilegal del partido. Ha apuntado, no obstante, que estas investigaciones son largas y que se está en un momento en el que "no se sabe lo que es cierto".
La investigación responde al caso Leire o 'caso fontanera'
Se trata de una operación que comanda el juez Santiago Pedraz en el marco de una pieza secreta a raíz de esta presunta trama. Una investigación del caso Leire o 'caso fontanera'. Onda Cero ha podido saber que todo responde a una petición de la Fiscalía Anticorrupción al magistrado Pedraz.
Sesión de control inédita para el PSOE
Ha comenzado una sesión de control que promete ser difícil para el Partido Socialista, en la que tendrá que convivir con la noticia del registro de la UCO a su sede de Ferraz. El PP ha preguntado por dicho operativo al Gobierno, a lo que ha respondido Carlos Cuerpo. El ministro de Economía ha asegurado que habrá "tolerancia cero ante cualquier tipo de actitud o comportamiento irregular o ilegal" y ha pedido "respeto a los procesos judiciales y a la presunción de inocencia".
Feijóo: "No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata"
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este miércoles tras conocerse que la UCO está en la sede del PSOE en una investigación por financiación ilegal que "no queda más remedio que darle la voz a los españoles de forma inmediata".
A su llegada al Congreso, Feijóo ha insistido en que hará todo lo posible por cambiar este Gobierno y ha llamado a los socios a dejar de apoyar a un Ejecutivo que "apesta".
"¿Cuántas redadas más, cuántas comisiones más, cuántas mordidas más, cuánto dinero en bolsas, cuántas joyas, cuántos sumarios?" ha preguntado el líder del PP.
Más presupuesto del declarado para concurrir a elecciones
Esto supone la concurrencia a elecciones con mayor presupuesto del declarado inicialmente por parte de un PSOE que contaría con un entramado de mensajes e incluso movimientos bancarios acreditados por la UCO, por lo que los agentes buscan diversos documentos y archivos en esta línea de investigación.
Registros de inmuebles de altos cargos del PSOE
Las autoridades también tienen orden de registrar determinados inmuebles que pertenecen a altos cargos del Partido Socialista, según esta información, que afirma que la Audiencia Nacional ha acordado un dispositivo que también impulsa la Fiscalía Anticorrupción y que se prevé que se alargue durante la jornada de este miércoles.
La UCO entra en la sede del PSOE en Ferraz
Agentes de la UCO de la Guardia Civil han accedido a Ferraz desde primera hora en un dispositivo contra una supuesta red de financiación ilegal del PSOE. La noticia ha sacudido los cimientos del partido en un operativo contra una presunta trama que llevaría activa desde hace mucho tiempo y que implicaría a altos cargos del partido.