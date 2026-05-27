Última hora la UCO entra en la sede del PSOE en Ferraz, todas las reacciones

Rufián considera una "anomalía terrible" la noticia: "No sabemos qué es cierto o qué es campaña"

Gabriel Rufián considera "una anomalía terrible" que se acuda a la sede de un partido político e insiste en no dar por hecho que haya financiación ilegal del PSOE. "Estamos en un momento en que no sabemos qué es cierto o qué es campaña", ha deslizado.

Rufián ha hablado inicialmente de que tendría que haber "pruebas y una sentencia firme" para que su partido reclamara un adelanto electoral y ha recordado que siempre han puesto como "línea roja" que "se demuestre" una hipotética "financiación ilegal" del PSOE. Cuando se le ha pedido más concreción y si podrían dar ese paso si hubiera una "imputación" contra dirigentes del PSOE o contra el partido por financiación irregular ha respondido que se le estaban reclamando "demasiados detalles". "Queda lo que queda, los procesos judiciales son muy largos", ha apuntado.

En todo caso, ha insistido en que ERC apoyó la moción de censura contra el 'popular' Mariano Rajoy cuando ya había una sentencia que condenaba al PP a título lucrativo por la trama 'Gürtel', reiterando que en ese así sí que pedirían que "la gente decida lo que tiene que pasar con el PSOE, con el país y con el Gobierno".