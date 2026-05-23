La maldita hemeroteca de Zapatero sobre la trama Plus Ultra: lo que dijo y lo que investiga el juez

Esta semana han imputado a José Luis Rodríguez Zapatero y, según el auto de la Audiencia Nacional, se sabe que se le investiga por delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales, relacionados con el rescate a la aerolínea Plus Ultra.

Clara Jiménez Cruz recuerda en Julia en la onda que "una imputación y una investigación no significa que sea culpable", pero es cierto que "ahí está el primer presidente imputado de la democracia". Y explica que hay bulos, pero también hemeroteca al respecto:

La imputación de Zapatero parte de una denuncia de Manos Limpias

Bulo. "Como para restarle credibilidad, pero no es así". Explica la experta que la imputación no tiene su origen en una denuncia de la organización Manos Limpias, a diferencia de lo que afirmó, entre otros, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz.

El auto íntegro de imputación señala que el Juzgado de Instrucción n.º 15 de Madrid ya había acordado en noviembre de 2025 "entradas y registros", mientras que la querella de Manos Limpias contra Plus Ultra y Zapatero es de diciembre de 2025. Es decir, queda claro que ya se estaba investigando cuando llegó la denuncia de Manos Limpias.

La principal prueba para imputar a Zapatero la dio Víctor de Aldama

Bulo. "Esto tampoco es así. No aparece reflejado en el auto de imputación", explica Clara Jiménez Cruz.

Conversaciones de Zapatero con empresarios y políticos

Bulo. Cuenta Julia que lo que no hay en este caso son conversaciones del expresidente del Gobierno con empresarios u otros políticos que prueben acusaciones, "no hay WhatsApp, como sí hubo de Ábalos, ni audios. A 23 de mayo, esto no es real".

"Nada de esto que incriminaría directamente a Zapatero aparece en el sumario: no hay pistola humeante que sepamos a día de hoy", cuenta Clara.

Sociedades offshore en Dubái

Explica Clara que eldiario.es publicó --y luego rectificó-- que no se encontraba el nombre de la empresa en un directorio empresarial internacional: "Hay que esperar, como con todo, porque esto no es un auto de condena", pero la afirmación de que las empresas de Dubáis no existen "no es real; de hecho, Infolibre ha detectado una", no que esté vinculada a Zapatero, sino que "simplemente existe".

La Maldita Hemeroteca de Zapatero

A raíz de la imputación, se han recuperado muchas de las declaraciones que hizo el expresidente del Gobierno sobre la trama Plus Ultra cuando esta se estaba investigando. Por ejemplo, en la investigación del 'caso Koldo' en el Senado del pasado 2 de marzo, negó haber sido el "facilitador" del rescate, al tiempo que también negó haber cobrado comisiones por dicho rescate, "que es justo lo que se está investigando".

Zapatero también habló de calumnias al referirse a él como "lobbista" o haber dicho que había cobrado de Plus Ultra: "Esto no es lo que indica el auto, pero, como decimos, no es un auto de culpabilidad", explica Julia.

"También aquí, con Alsina, dijo no haber tenido ninguna relación con Plus Ultra: ni reuniones ni haber viajado con la compañía aérea", concluye Clara.

En cualquier caso, termina Julia, habrá que ver "cuán de maldita es esta hemeroteca, según avance el procedimiento judicial".