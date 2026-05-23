Estructura "jerarquizada", pagos y cifras "incongruentes", mensajes y empresas en el extranjero: todos los indicios del juez para imputar a Zapatero

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, imputó el pasado martes al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por su presunta implicación al frente de una "estructura jerarquizada" de tráfico de influencias, pagos que habría recibido de empresas de la supuesta trama, mensajes de otros investigados y sociedades 'off-shore' en países extranjeros.

En concreto, Calama investiga el presunto uso irregular del rescate de 53 millones de euros que acordó el Gobierno en 2021 para la aerolínea y si Zapatero ejerció alguna influencia irregular para esa concesión a cambio de dinero. Según el juez, los directivos de Plus Ultra intentaron obtener la ayuda de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) mediante "mecanismos ajenos a los cauces legalmente establecidos".

Y es en este contexto en el que apunta, en su auto, al expresidente socialista Zapatero. Calama señala que Zapatero y su entorno eran "los beneficiarios finales de la operativa", ya que se han detectado "transferencias relevantes a cuentas de sus hijas, adquisiciones patrimoniales y cancelaciones anticipadas de préstamos, reafirmando la utilización personal de los fondos obtenidos".

El magistrado de la Audiencia Nacional ha citado a Zapatero el próximo 2 de junio para que declare como investigado en base a unos indicios que desarrolló en un auto de más de 80 páginas.

Los 'Julios'

Julio Martínez Martínez es el dueño de la empresa Análisis Relevante y amigo del expresidente. Fue arrestado el pasado diciembre en el marco de las pesquisas. También fueron detenidos Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, y Roberto Roselli, CEO de la aerolínea.

En su auto, el juez Calama señala que Zapatero habría ejercido de "líder" de una estructura de tráfico de influencias. Calama sitúa al amigo de Zapatero como colaborador "de confianza", al tiempo que señala que era el "responsable de la captación de clientes y de la gestión 'operativa de los encargos'".

Además de él, señala a la secretaria del expresidente, María Gertrudis Alcázar, encargada presuntamente de la elaboración y cobertura formal de documentación; y a Cristóbal Cano, supuesto gestor del entramado societario y de la facturación 'ad hoc'.

"José Luis Rodríguez Zapatero lleva a cabo participación activa y directa en los canales de organización y comunicación interna de la sociedad Análisis Relevante, tal y como se constata a través de un chat grupal, denominado AR", apunta el juez.

Y subraya que Martínez Martínez eliminó "de manera sistemática" algunos de los mensajes que escribió a Zapatero, unas comunicaciones que constan porque Martínez --sostiene-- las habría reenviado a otras personas, como a empresarios venezolanos.

Por otro lado, en mayo de 2020, Roselli instó a otro directivo por medio de un mensaje a "no hablar directamente" con Zapatero, sino con su "lacayo", en alusión a Julio Martínez Martínez. "Recibí llamada de Julio Martínez --en referencia al amigo del expresidente--. Cuando estés con el café me llamas", escribió Martínez Sola.

De los distintos mensajes se desprende que en enero de 2021 "se suscribe el contrato de prestación de servicios de asesoramiento" entre una empresa de Julio Martínez Martínez y Plus Ultra, "estipulándose como remuneración el 1% más IVA del importe de la ayuda aprobada por el Fondo de Rescate (641.300 euros)".

Zapatero y sus hijas habrían recibido dos millones

Según el magistrado, la presunta trama utilizó sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos "para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado".

La red, indica, "se apoya en diversas sociedades que cumplen funciones diferenciadas dentro del esquema delictivo", tales como Análisis Relevante o Idella Consulenza, representadas por Martínez Martínez; What The Fav, administrada por las hijas del expresidente; Inteligencia Prospectiva, de dos hermanos venezolanos y la cual "constituye un punto de entrada de fondos extranjeros simulados como ampliaciones de capital", y otra media docena de empresas presuntamente implicadas en el flujo de dinero.

Así, indica que el expresidente habría impartido instrucciones para la constitución de una sociedad en Dubái con la participación de su secretaria y cuyo plan de negocio preveía ingresos de tres millones de dólares en cinco años y que estaría íntegramente participada por la mercantil española Idella Consulenza Strategica, administrada por Julio Martínez Martínez.

Y expone que la proximidad temporal entre dicho contrato y el inicio de gestiones para constituir una de las empresas 'off-shore' --siete días de diferencia, según el juez--, así como la ausencia de pagos en España indica, a su juicio, que la sociedad podría haberse creado para canalizar ese cobro.

Asimismo, manifiesta que Zapatero habría recibido 1.525.078 euros entre los remitidos por Análisis Relevante y el resto de empresas que se investigan.

También indica que esas mismas sociedades pagaron a What The Fav un total de 423.779 euros, por lo que Calama cifra los fondos recibidos por el "entorno" del expresidente en 1.948.857 euros.

Cifras de negocio "incongruentes"

La investigación de la Audiencia Nacional, que se apoya entre otras cosas en un informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria de 25 de febrero de 2026, recoge que Inteligencia Prospectiva inició sus operaciones en 2020 y está "administrada solidariamente" por los hermanos venezolanos Domingo Arnaldo Amaro Chacón y Guillermo Alfredo Amaro Chacón.

En este sentido, refleja un "elevado volumen de movimientos en cuenta" con entradas y salidas superiores a 2,6 millones de euros en el periodo 2020-2025, pese a contar con un déficit de 847.401,53 euros y tener que recurrir a sucesivas ampliaciones de capital por importe de 698.500 euros.

"Resulta incongruente con una cifra de negocio nula en los ejercicios 2020 y 2021 y claramente reducida en los años posteriores", dice el juez sobre las cuentas de Inteligencia Prospectiva, añadiendo que también es "reseñable que la entidad no haya solicitado la devolución de cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido, pese al significativo volumen de gastos declarados y a su situación financiera deficitaria".

En este sentido, el juez señala en su auto sobre los pagos realizados por Inteligencia Prospectiva que sus principales proveedores son Análisis Relevante con 380.208 euros, Gate Center con 266.200 euros y, finalmente, la empresa de marketing de las hijas de Zapatero, What The Fav, con 561.440 euros, que también fue registrada el pasado martes por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

Zapatero y su esposa comparten una cuenta que recibió 1,5 millones

El expresidente y su mujer, Sonsoles Espinosa, comparten una cuenta bancaria que recibió un total de 1,5 millones de euros entre 2020 y 2025, a través de transferencias realizadas por diferentes entidades bajo sospecha en el 'caso Plus Ultra', indica el auto.

El magistrado sostiene que en una cuenta de la que ambos son titulares "constan abonos" de Análisis Relevante por importe de 490.780 entre 2020 y 2025, la cantidad que el juez ha ordenado bloquear de las cuentas de Zapatero.

Calama apunta que el resto de transferencias recibidas en esta cuenta "procederían del pago de facturas por la prestación de servicios derivados de su actividad actual", esto es, prestación de servicios en conferencias internacionales, labores de mediación, asesoramiento estratégico y actividades de análisis, reflexión y docencia en el ámbito de la geopolítica.