Quién es el abogado de Zapatero en el caso Plus Ultra: estratega procesal, defensor en los ERE y ex alto cargo con González

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha puesto su futuro judicial en manos del abogado y catedrático Víctor Moreno Catena para afrontar su próxima declaración ante la Audiencia Nacional con motivo de su investigación en el "caso Plus Ultra".

Moreno Catena está considerado como uno de los juristas con mayor trayectoria en el ámbito del Derecho Procesal y los delitos económicos en España. Nacido en 1953 en Santa Marta de los Barros (Badajoz), es definido por sectores de la abogacía penalista como un profesional riguroso, tremendamente técnico, prudente y cauto.

En el extremo opuesto, otras fuentes del ámbito jurídico rebajan ese perfil puramente litigador y lo describen como un gran teórico del Derecho y un procesalista de referencia indiscutible. Sostienen, por el contrario, que no es un abogado "de calle" en lo que respecta a la práctica diaria en la arena de los tribunales.

Fuentes del sector consultadas por EFE admiten que el letrado suple esta faceta con el respaldo de un potente equipo en su bufete y, de forma destacada, gracias a sus buenas relaciones incluso en la cúspide judicial.

Defensor en el caso ERE

El mayor hito judicial que se le asigna a Moreno Catena se fraguó en la pieza política de los ERE, en la que ejerció la defensa de la exconsejera socialista de Hacienda Carmen Martínez Aguayo.

Varios de los letrados consultados recuerdan su intervención en la fase de cuestiones previas en aquella macrocausa que sentó en el banquillo a expresidentes socialistas de la Junta.

En aquel juicio, articuló una estrategia frente a la Fiscalía Anticorrupción al tildar de disparate que se persiguiera penalmente el diseño de una Ley de Presupuestos aprobada por el Parlamento autónomo.

Su defendida acabó ingresando en prisión, pero el letrado formó parte de la arquitectura jurídica de los recursos que finalmente desembocaron en los pronunciamientos del Tribunal Constitucional que enmendaron la plana a las condenas confirmadas por el Supremo.

Plano académico y político

En el plano académico, como doctor y catedrático emérito de Derechos Procesal por la Universidad Carlos III de Madrid, representa para muchos una autoridad doctrinal.

Cuenta con manuales de Derecho Civil, Procesal y Penal que están ampliamente extendidos en las universidades, también como conferenciante en diversos foros y con textos que han guiado a generaciones de jueces, magistrados y opositores. En la actualidad preside la Unión Española de Abogados Penalistas.

La elección de Moreno Catena por parte de Zapatero también puede entenderse en clave de sintonía política. El jurista ya se relacionó en su día con el aparato del antiguo PSOE, hasta el punto de que entre 1988 y 1993 fue secretario general técnico y subsecretario del Ministerio del Interior con Felipe González.

En la actualidad, según señalan otras fuentes, mantiene una simpatía y cierta cercanía hacia el entorno del PSOE en la actualidad. Una veteranía profesional y unos vínculos políticos que pueden entenderse como principales activos con los que buscará desactivar los indicios de la instrucción de cara a la citación del expresidente como investigado el próximo 2 de junio.