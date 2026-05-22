Quién es Gertrudis Alcázar, la secretaria de Zapatero a la que la UDEF atribuye un "papel esencial" en la supuesta trama

Tras la imputación de Zapatero, están surgiendo nuevos nombres vinculados a la trama que investiga la Audiencia Nacional.

Pieza operativa esencial

Uno de ellos es el de Gertrudis Alcázar, la secretaria del expresidente del Gobierno, que el magistrado describe como "una pieza operativa esencial" dentro de la "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" liderada supuestamente por Zapatero.

De hecho, el juez ordenó que se interviniera el móvil y los dispositivos electrónicos a la secretaria y autorizó que se le practicase incluso un registro corporal para evitar que estos se pudieran perder, alterar o destruir.

La UDEF está estudiando contra reloj el contenido de las agendas personales del expresidente de Gobierno y el contenido del móvil de Gertrudis —Gertru, para sus conocidos—, antes de que el que fuera jefe del Ejecutivo comparezca para declarar como investigado en la Audiencia Nacional el próximo 2 de junio.

Indicios relevantes

El juez José Luis Calama explica en el auto que existen indicios relevantes de que María Gertrudis Alcázar habría jugado un papel esencial tanto en la creación de una sociedad offshore en Dubái como en el cobro de las facturas que ahora están bajo la lupa de sus investigaciones.

El magistrado asegura en su auto que Zapatero se valía de "colaboradores de confianza". Uno de ellos sería María Gertrudis Alcázar, que, según el instructor, era la encargada de la "elaboración y cobertura formal de la documentación".

La "sombra" de Zapatero

Diversas fuentes apuntan a que Gertrudis ejercía labores que excedían a las de una secretaria desde que se instalaron en la primera planta del número 35 de la calle Ferraz. Según publica el diario 'ABC', Gertrudis se encargaba oficialmente de la imagen pública del expresidente y el dominio presidentezapatero.com, que sale citado en el auto del juez Calama, estaría registrado a nombre de la secretaria.

Además, tal y como publica 'ABC', varios dirigentes del PSOE de la época en la que gobernó Zapatero atribuyen a la secretaria la elección de Tomás Gómez como secretario general del Partido Socialista de Madrid en 2007.

Gertrudis lleva más de 25 años al lado del expresidente, desde los primeros pasos de Zapatero como secretario general del PSOE, pasando por su etapa en Moncloa. La describen como reservada, trabajadora y muy "leal".

El PP anuncia una "ofensiva" en el Senado y citará a su secretaria

El PP ha anunciado que citará a comparecer en la comisión SEPI del Senado a Gertrudis, ya que le achacan que impartiera "instrucciones para la constitución de una sociedad en Dubái", así como su "participación en las gestiones realizadas ante organismos públicos".