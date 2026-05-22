Ainhoa Martínez apunta al "papel clave" de Gertrudis, la secretaria de Zapatero, en la investigación: "Lo que estamos viendo es la punta del iceberg"

La periodista Ainhoa Martínez ha analizado en la tertulia de Más de uno el papel de Gertrudis, la secretaria de Zapatero, en la investigación de la Audiencia Nacional.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional está estudiando las agendas personales de Zapatero y el móvil de su secretaria para tener listo su análisis antes de que Zapatero comparezca para declarar como investigado el próximo dos de junio.

Las agendas fueron incautadas en el registro del despacho de Zapatero del pasado martes. Su contenido se va a contrastar con informaciones ya en poder de los investigadores.

Buscan en concreto citas o reuniones con otros supuestos miembros de la trama, entre ellos confirmación de una comida que el expresidente mantuvo en un restaurante en Madrid con su amigo Julio Martínez y el director del Instituto Halal.

La Audiencia Nacional investiga el papel de la secretaria

La UDEF considera que Zapatero era líder de una presunta trama de "facturación ficticia" y tráfico de influencias en la que su secretaria habría jugado un papel esencial tanto en la creación de una sociedad offshore en Dubái como en el cobro de las facturas que ahora están bajo la lupa de sus investigaciones.

Para Ainhoa Martínez, todo el proceso está en un punto muy embrionario y es además la expresión que utiliza el propio juez Cama en ese auto, que es "un auto para ordenar una serie de entradas y registros".

"No es un auto de procesamiento y no es un auto que llegue al final de la investigación", ha dicho. Ha asegurado que queda por ver el sumario cuando se levante el secreto de sumario y apunta a que será próximamente.

"Figura fundamental"

Además, la periodista habla del papel de la secretaria de Zapatero y ha asegurado que hay una figura fundamental más allá de los vínculos con Julio Martínez y es la de la secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero: "Gertrudís Alcázar no es un ente autónomo, no es una persona que se maneja y se desenvuelve por sí misma.La investigación le da un papel clave en las comunicaciones y en la documentación en la elaboración de las facturas, porque es la secretaria del expresidente del Gobierno.

Ainhoa ha explicado que no es verosímil pensar que ella actuara por iniciativa propia sin una orden del presidente y en el volcado de su teléfono, porque se clonó el teléfono ese martes; en esas entradas y registros puede haber esas conversaciones que hasta ahora no hemos visto.

"Lo que estamos viendo es la punta del iceberg unido a esas piezas secretas que todavía se mantienen secretas y que son ramificaciones de Plus Ultra".