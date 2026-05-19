Juan Soto Ivars señala el detalle que ha pasado desapercibido de la imputación a Zapatero: "Puede permitir a Anticorrupción cerrar el círculo"

La Audiencia Nacional ha imputado a José Luis Rodríguez Zapatero en la investigación sobre el presunto cobro de comisiones ilegales relacionado con el rescate de Plus Ultra. El expresidente ha sido citado a declarar el próximo 2 de junio en calidad de investigado por delitos relacionados con tráfico de influencias y blanqueo de capitales, en el marco de una causa instruida por el juez José Luis Calama y sustentada en pesquisas de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

Durante su intervención en Onda Cero, Juan Soto Ivars ha destacado un elemento concreto del auto judicial que, según explica, conecta dos escenarios que desde hace años aparecen vinculados en las informaciones sobre el entorno de Zapatero: Venezuela y China.

"Hay algo que no se ha comentado mucho en los medios de comunicación, pero que está en la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero", afirmóa el periodista. Asegura que una de las sociedades bajo investigación, Análisis Relevante, habría recibido 127.000 euros de una constructora, Aldesa, que había sido adquirida por un fondo chino.

El detalle que, según Soto Ivars, puede ser clave

Soto Ivars ha señalado que hasta ahora gran parte de la atención se había centrado en la posible conexión de la trama con PDVSA y Venezuela, pero considera que este nuevo elemento abre otra vía de investigación.

"Esto es interesante porque en el terreno de la sospecha y de lo que se ha publicado periodísticamente sobre las actividades más sospechosas de José Luis Rodríguez Zapatero, siempre aparecían dos países, Venezuela y China", explica.

El periodista cree que esa línea de investigación "puede permitir a Anticorrupción y a los tribunales cerrar un círculo" y entender algunas decisiones políticas y empresariales adoptadas en los últimos años, entre ellas el rescate de Plus Ultra.

Además, ve conexión de esta cuestión con la política comercial y tecnológica de España respecto a China, especialmente en asuntos vinculados al despliegue del 5G y compañías como Huawei.

La referencia a los "lobistas"

Durante su análisis, Soto Ivars también ha citado Todos los hombres de Sánchez, de la periodista Ketty Garat, para contextualizar cómo, según la obra, se habría producido un relevo de influencia política tras la salida de José Luis Ábalos del núcleo duro del Gobierno.

"En el momento en que Ábalos es desplazado por ser demasiado pornográfica su actividad, y lo digo metafóricamente, entra en juego lo que ella denomina los lobistas", ha explicado.

Según ha añadido, esos "lobistas", entre los que situó a Santos Cerdán, actuarían "a las órdenes de José Luis Rodríguez Zapatero".

"Dentro del auto se nos permite seguir tirando del hilo sobre la extraña relación que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero ha tenido no solo con Venezuela sino con China", concluye.

La imputación de Zapatero

La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero supone un hecho inédito en la democracia española, al tratarse de la primera vez que un expresidente del Gobierno es investigado judicialmente en una causa por corrupción.

En un auto de 85 páginas, el juez José Luis Calama sitúa al expresidente como presunto líder de "una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" cuya finalidad habría sido la obtención de beneficios económicos mediante intermediaciones ante organismos públicos en favor de terceros, principalmente la aerolínea Plus Ultra.

El magistrado sostiene que la presunta trama utilizó sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos para ocultar el origen y destino de los fondos y favorecer operaciones económicas vinculadas al rescate de la compañía aérea.

La investigación se centra especialmente en el uso de los 53 millones de euros concedidos por el Ejecutivo a Plus Ultra a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.