Últimas noticias de la imputación de Zapatero: la Udef registra el despacho del expresidente y todas las reacciones
Por primera vez en la historia un expresidente del Gobierno ha sido imputado. La Audiencia Nacional ha citado como investigado en el 'caso Plus Ultra' a José Luis Rodríguez Zapatero por varios delitos, entre ellos tráfico de influencias.
El expresidente Zapatero, imputado por un presunto delito de blanqueo de capitales en el caso Plus Ultra
La reacción de Page en Onda Cero a la imputación de Zapatero: "Me deja de piedra"
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Termina el registro del despacho de Zapatero, frente a la sede del PSOE en Ferraz
El Grupo Operativo de Intervención Técnica GOIT, ha terminado el registro del despacho de Zapatero, frente a la sede del PSOE en Ferraz.
La Policía se ha incautado de diversa documentación que se han llevado en tres maletines.
La portavoz del PSOE tras la imputación de Zapatero por el 'caso Plus Ultra': "No pararán"
La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, ha replicado a la decisión de la Audiencia Nacional de imputar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de tráfico de influencias y otros conexos, mostrando su rechazo.
"No pararán", ha escrito en un mensaje en 'X', minutos después de que se conociese que el juez José Luis Calama acordó investigar al exdirigente socialista en el 'caso Plus Ultra' y le haya citado a declarar el próximo 2 de junio.
Juanma Moreno augura que la imputación de Zapatero hará "tambalear muchas cosas en el Gobierno"
El presidente andaluz en funciones, Juanma Moreno, ha manifestado este martes, tras conocerse la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que se trata de un hecho "insólito" que va a hacer "tambalear muchas cosas en el propio Gobierno y en el propio sanchismo".
En una entrevista en Cope, Moreno ha señalado que siempre ha habido "sospechas e informaciones que han circulado" en medios de comunicación y 'mentideros' sobre conexiones del expresidente con Venezuela, con empresas y con posibles comisiones pero hasta ahora no ha habido un proceso de investigación "seria" ni una imputación.
Zapatero le negó a Alsina que tuviera relación con Plus Ultra y presumió de trayectoria "impecable": "Todo es lícito y está declarado"
El expresidente del Gobierno negaba cualquier relación con Plus Ultra en una entrevista en Más de uno el pasado 23 de marzo.
Zapatero le negó a Alsina que tuviera relación con Plus Ultra y presumió de trayectoria "impecable": "Todo es lícito y está declarado"
La reacción de Page en Onda Cero a la imputación de Zapatero: "Me deja de piedra"
El presidente de Castilla-La Mancha estaba siendo entrevistado por Carlos Alsina en Más de uno cuando este le ha comunicado la noticia.
La reacción de Page en Onda Cero a la imputación de Zapatero: "Me deja de piedra"
El PP exige al Gobierno de Sánchez que explique la imputación de Zapatero: "Los capos empiezan a caer"
El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha afirmado este martes que "es de una gravedad extrema" que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero sea imputado por corrupción y blanqueo de capitales, y aseveró que el Gobierno de Pedro Sánchez debe dar "explicaciones" porque es su "principal consejero" y "el tinglado se desmorona y los capos de la trama empiezan a caer".
La primera vez que un expresidente es investigado en una causa por corrupción
Es la primera vez en la historia de nuestra democracia en la que un expresidente es investigado en una causa por corrupción.
La imputación ha sido dictada por el juez José Luis Calama, con una decisión que tiene su origen en la primera fase de las diligencias que llevó otro juzgado. El magistrado indaga en el supuesto uso irregular de los 53 millones de euros que el Ejecutivo central concedió a Plus Ultra.
Se están registrando la oficina de Zapatero y otras tres sedes mercantiles
En este momento se están registrando la oficina del exjefe del ejecutivo y otras tres sedes mercantiles, según han informado fuentes jurídicas.
Además, la UDEF también está registrando la agencia de sus hijas Whathefav.
Zapatero, imputado por tres delitos en la causa Plus Ultra
El juzgado central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha citado el próximo 2 de junio como imputado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el rescate de la compañía aérea Plus Ultra.