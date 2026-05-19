Últimas noticias de la imputación de Zapatero: la Udef registra el despacho del expresidente y todas las reacciones

Termina el registro del despacho de Zapatero, frente a la sede del PSOE en Ferraz

El Grupo Operativo de Intervención Técnica GOIT, ha terminado el registro del despacho de Zapatero, frente a la sede del PSOE en Ferraz.

La Policía se ha incautado de diversa documentación que se han llevado en tres maletines.