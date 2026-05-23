Felipe González expresa su "infinita tristeza" por la imputación de Zapatero y dice que no lo imagina "en ese papel"

El expresidente del Gobierno, Felipe González, ha expresado que siente una "infinita tristeza" por la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, pese a las discrepancias que, ha admitido, mantiene con él en torno a asuntos políticos.

A su llegada a un acto, González ha dicho a los periodistas que la presunción de inocencia del expresidente "es indiscutible". Y ha añadido que no lo imagina "en ese papel", en alusión al que le otorga el juez como líder de una trama de tráfico de influencias.

"Creo que la presunción de inocencia de Zapatero es indiscutible y además, no lo imagino en ese papel", ha aseverado. "Pero eso no es un pronunciamiento, no es más que cómo lo siento; y lo siento mucho", ha añadido.

Un auto "muy impresionante"

No obstante, ha destacado que el auto, en el que el juez cita a Zapatero como investigado por tres delitos, "es muy impresionante". Sobre el papel del juez Calama, ha destacado que está demostrando que "es un juez de garantía" y que "las medidas que está tomando son muy, muy medidas".

"No coincido en las políticas que ha hecho (Zapatero): no digo cuando ha ampliado libertades, sino las políticas que ha hecho con este Gobierno actual ni las que hace con Venezuela. Pero eso no es un obstáculo para que tenga un profundo sentimiento de tristeza", ha señalado.

Preguntado sobre cómo puede afectar esta imputación al PSOE, se ha limitado a responder: "Yo no represento al PSOE".

"Infinita tristeza"

Ya en el coloquio posterior a la entrega del premio, concedido por su aporte "a la consolidación democrática, a la integración europea y a los procesos internacionales de paz", el expresidente ha reiterado su postura.

"Tengo una infinita tristeza por el procesamiento de Zapatero", ha insistido González, pese a las diferencias que han mantenido ambos expresidentes socialistas en asuntos como la amnistía o su mediación en Venezuela, ha dicho.

En el acto, González ha reivindicado la figura de Ana Frank frente al actual escenario político mundial de "odio y enfrentamiento" que parece que tiende a ir "a la Edad de Piedra", y la ha puesto también como un ejemplo para convivir en un espacio político que está "atrapado por los extremos".

Asimismo, ha ensalzado el discurso del primer ministro de Canadá, Mark Carney, en el pasado foro de Davos y su apuesta por impulsar una estrategia internacional que una a las potencias medias frente al declive del orden mundial liberal y las grandes superpotencias.

El expresidente el Gobierno ha llamado a buscar la concordia y ha citado como ejemplo acuerdos como el de la UE-Mercosur, porque "ofrece más alternativas" en común para Europa y América Latina que problemas.