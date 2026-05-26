El juez pospone la declaración de Zapatero al 17 y 18 de junio

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha aplazado a los días 17 y 18 de junio la declaración del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la investigación donde lo sitúa como presunto "vértice" de una trama de tráfico de influencias en beneficio de Plus Ultra.

Fuentes de la Audiencia Nacional informan de que el magistrado ha atendido a la petición de la defensa del también exlíder socialista, que había esgrimido la extensión de la causa, a la que hasta ayer no tuvo acceso.

Zapatero fue imputado en la investigación relacionada con el caso Plus Ultra. El exdirigente fue citado en calidad de investigado por el cobro de comisiones ilegales y el lavado de fondos, en el marco de una investigación llevada a cabo por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal.

Es la primera vez en la historia de nuestra democracia en la que un expresidente es investigado en una causa por corrupción. La imputación fue dictada por el juez José Luis Calama, con una decisión que tiene su origen en la primera fase de las diligencias que llevó otro juzgado. El magistrado indaga en el supuesto uso irregular de los 53 millones de euros que el Ejecutivo central concedió a Plus Ultra.

Miles de páginas de sumario de la presunta trama, con Zapatero como "líder"

En un auto de 85 páginas y un sumario con más de 4.000 páginas del que ya se van conociendo más detalles acerca de la presunta trama, el juez sitúa a Zapatero como supuesto líder de "una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" cuya finalidad es "la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra". Según el magistrado, esta trama utilizó sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos "para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado".

Además de esta imputación, Zapatero también se enfrenta a los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental: el auto tipifica como delito principal el tráfico de influencias y abre colateralmente la puerta a un posible blanqueo de capitales. Los hechos que describe el juez encajan con la pertenencia a organización criminal y también falsedad documental, por lo que, según avance la investigación, cabe la posibilidad de imputar estos presuntos delitos de manera formal.