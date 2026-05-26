CASO PLUS ULTRA

Alsina resalta la importancia de la libreta de Julio Martínez: "O sus actividades coinciden milimétricamente con las de Zapatero, o es que era Zapatero"

El presentador de Más de uno destaca la figura cada vez más relevante de Julio Martínez Martínez, cuya agenda le convierte en "encarnación de Zapatero también para actividades políticas".

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ondacero.es

Madrid |

Alsina resalta la importancia de la libreta de Julio Martínez: "O sus actividades coinciden milimétricamente con las de Zapatero, o es que era Zapatero"

El sumario del caso Plus Ultra sigue desvelando noticias importante acerca de la presunta trama de tráfico de influencias en la que estaría implicado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Una de las últimas informaciones relevantes apunta a una libreta de Julio Martínez Martínez, el amigo del expresidente, como señala Carlos Alsina en Más de uno.

"En el sumario hay muchas cosas. Entre ellas, una libreta de Julio, que inicialmente supimos que era socio o propietario de Análisis Relevante, la empresa para la que Zapatero prestaba servicio como autónomo de consultor. Análisis Relevante tenía clientes y les entregaba los informes que hacía Zapatero", comienza señalando Alsina, que pone en relevancia el papel de Julio Martínez Martínez.

El amigo de Zapatero tenía "más actividades", como señala el sumario, que afirma que esa actividad de Análisis Relevante era "ficticia" y que la realidad pasaría por que el propio Julio Martínez sería el encargado de poner cara a lo que era una manera de Zapatero de cobrar de Plus Ultra y otros clientes presuntos trabajos que no podía cobrar abiertamente, para lo que se utilizaría Análisis Relevante.

Anotaciones que reflejan actividades políticas: presos políticos, Edmundo González...

Además, Alsina apunta a las anotaciones que recoge la agenda y que no guarda relación solo con negocios petrolíferos, sino también con actividades políticas, "con quién se reúne, de qué hay que hablar con la persona que se reúne, qué presos políticos pueden ser liberados, qué hay que decirle a la oposición, a Edmundo González...": "En la agenda sale Edmundo González, que había ganado las elecciones en ese momento, y también salen los detenidos españoles de los que se llegó a decir que eran del CNI".

Por ello, el presentador de Más de uno considera que Julio Martínez aparece como "una figura que no es una encarnación de Zapatero para actividades económicas y empresariales, sino también para actividades políticas y relacionadas con la libertad de presos políticos, líderes de la oposición...".

"Esto le convierte para mí en una figura cada vez más interesante", afirma Alsina, que concluye diciendo que "o sus actividades coinciden milimétricamente con las de Zapatero, o es que era Zapatero".

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