La UDEF apunta a la casa de Zapatero: lugar "idóneo" para realizar las operaciones "de mayor sensibilidad" de la trama

Con el paso de las horas salen a la luz más detalles del informe de la UDEF sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. En las últimas horas se ha conocido que la UDEF sitúa la casa del expresidente como un posible núcleo de planificación y dirección de la presunta trama, donde canalizaría y custodiaría "la planificación estratégica de las instrucciones de mayor sensibilidad".

La Policía Nacional califica la casa como un "espacio idóneo para la canalización y custodia de la planificación estratégica" y subraya el "liderazgo no visible" de Zapatero. Sin embargo, aunque para la UDEF era necesario registrar el domicilio para "la localización y aseguramiento de soportes documentales y dispositivos", el juez Calama lo ha rechazado.

En el informe, al que ha tenido acceso Onda Cero, insisten en el "rol de liderazgo" del expresidente en la red, así como en la "planificación y supervisión" de las actividades. De esta manera, el ámbito de operaciones no se reduciría a la oficina de la calle Ferraz, que sí fue registrada, sino que se trataría de una estructura "dual de funcionamiento" entre el ámbito personal y el profesional.

Una estructura de operación "dual" entre la oficina y la casa

Según los agentes, hay "evidencias" de una estructura en la que la oficina funcionaría como "canal formal de comunicación" a través de Gertru, la secretaria, que usaría el correo "presidente zapatero" como "nodo central de comunicación interna" y del que el magistrado ha ordenado su volcado.

Así las cosas, las órdenes no se impartían "en su totalidad" en los espacios formales, es decir, en la oficina, sino que se ejecutarían también "en el marco de la esfera territorial". Los correos analizados muestran que "no todas las instrucciones se formalizan por correo electrónico y, por tanto, se estarían usando canales de comunicación alternativos".

Por ejemplo, en el informe se habla de envíos como "cajas de vino" al domicilio particular de Zapatero por parte de uno de los empresarios o "facturas vinculadas a la operativa investigada" remitidas por el expresidente a Análisis Relevante -la empresa que sería la pieza central de la trama- en las que aparece la dirección de la casa.

La UDEF insiste en la necesidad de registrar el domicilio

De esta manera, la UDEF asegura que, teniendo en cuenta el perfil de líder de Zapatero dentro de la supuesta trama, en la casa "dispondría de mayor reserva y control de la información", porque gozaría de "opacidad" actuando como "una extensión natural de la esfera de control".

Por eso los agentes de la UDEF sostienen que es necesario el registro de la vivienda para localizar documentos y dispositivos para confirmar "el contenido de las gestiones y la validación de las actuaciones realizadas por la red organizada". La conclusión del informe es que esta estructura dual, la identidad de los destinatarios y el resto de documentación permitiría "realizar una trazabilidad de las decisiones adoptadas por la red organizada".