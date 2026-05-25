El juez ordenó el bloqueo de hasta 490.000 euros de dos cuentas compartidas por Zapatero y su mujer y otras dos de una de sus hijas

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ordenó el bloqueo preventivo de hasta 490.780 euros en varias cuentas vinculadas al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Según el mandamiento judicial al que ha tenido acceso Onda Cero, la medida afecta a dos cuentas bancarias compartidas por Zapatero y su esposa, Sonsoles Espinosa, así como a otras dos cuentas tituladas por una de sus hijas, Laura Rodríguez Espinosa, en las que además figura el expresidente como persona autorizada.

El auto del magistrado sostiene que en una de las cuentas compartidas por el matrimonio "constan abonos" por importe de 490.780 euros entre los años 2020 y 2025 procedentes de Análisis Relevante, una empresa propiedad de Julio Martínez Martínez, amigo personal de Zapatero e igualmente investigado en la causa.

El juez considera que esa cantidad se corresponde presuntamente con pagos realizados por supuestos trabajos de consultoría vinculados a la citada mercantil, motivo por el que acordó el bloqueo preventivo de fondos hasta alcanzar ese importe máximo.

Imagen del informe sobre el bloqueo de cuentas al que ha accedido Onda Cero | Onda Cero

La resolución judicial también señala que el resto de ingresos detectados en esa cuenta procederían, aparentemente, de actividades profesionales desarrolladas por el expresidente tras abandonar la política institucional, como conferencias internacionales, labores de mediación, asesoramiento estratégico y trabajos de análisis y docencia en el ámbito geopolítico.

El mandamiento remitido a distintas entidades financieras ordena el embargo preventivo de saldos, depósitos, valores, acciones, deuda pública y otros activos financieros relacionados con las personas y sociedades investigadas. Asimismo, obliga a las entidades bancarias a informar a la Policía Judicial sobre cualquier movimiento posterior al bloqueo o sobre transferencias pendientes de ejecución.

Calama señaló que la investigación ha permitido constatar la existencia de "una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables".

Esa supuesta trama tendría como finalidad "la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra".