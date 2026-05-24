El PNV considera "irresponsable" que el Gobierno "siga más allá de 2026" con "una agenda descontrolada y judicializada"

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha advertido este domingo de que sería "irresponsable" que el Gobierno de Pedro Sánchez "siga más allá de 2026, sin rumbo, sin una mayoría estable" y con "una agenda descontrolada y judicializada".

Esteban ha lanzado esta advertencia en su intervención en el acto que su partido ha celebrado en Durango (Bizkaia) cuando queda un año para las elecciones municipales de 2027, en el que se ha referido a los "escándalos judiciales que rodean al Gobierno español" por ser "absolutamente perjudiciales para la imagen de la política y para la estabilidad gubernamental".

"Aquí no vale todo", ha dejado claro el líder del PNV, que ha subrayado que la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "es muy seria" .

"Este panorama hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuesto, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada", ha puntualizado.