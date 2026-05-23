Sergio Dalma considera "muy buen regalo" cantar ante el Papa, pero reconoce que tuvo "ansiedad y nervios" cuando se lo dijeron

La música ha vuelto a ser protagonista de los micrófonos de Julia en la Onda. El cantante Sergio Dalma ha acudido al programa presentado por Julia Otero para repasar los detalles de su carrera que, concretamente este año, ha tenido varias novedades. El artista ha compartido con los oyentes sus proyectos musicales, tanto el lanzamiento de su álbum, 'Ritorno a vía Dalma', como la gira que actualmente está celebrando.

Con una carrera que acumula más de 4 millones de ejemplares vendidos, Sergio Dalma regresó el pasado noviembre con 'Ritorno vía Dalma'. Este proyecto lo ha convertido en el cuarto disco dedicado a éxitos italianos y que ha transformado en una trilogía que ha grabado en España. Este lanzamiento del disco viene acompañado de una gira por España con conciertos que se extenderán hasta febrero de 2027 y que culminará en el Movistar Arena de Madrid. Además, tal como le ha comentado a Julia Otero en la entrevista, el próximo 9 de junio también actuará en el Estadio Olímpico en la vigilia de oración del Papa León XIV.

El "canoso": fans de todas las edades

Con toda la trayectoria del artista de Sabadell que ha sabido llevar de la mano de la madurez, ha conseguido también mantener un público fiel que ahora celebra su evolución. Sergio Dalma ha comentado también la influencia del italiano en sus sencillos, los cuales vienen "por culpa" de sus padres que ponían vinilos de las canciones que ganaban el Festival de San Remo, un festival al cual fue invitado en 2012. Además, en la entrevista también comenta el vínculo que tiene con el país que conecta, sobre todo, con su amor por la música.

De este modo, Sergio Dalma ha demostrado en los micrófonos de Onda Cero que la energía y la conexión con la música italiana traspasan generaciones y que, además, lo consolidan como una figura que no deja de reinventarse.