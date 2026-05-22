Gran ovación en Cannes para 'La bola negra', de los Javis, bien recibida también por la crítica

'La bola negra', la película que Javier Ambrossi y Javier Calvo presentan en la competición de Cannes, recibió este jueves más de 15 minutos de aplausos en su pase de gala en el festival, mientras que la crítica internacional alaba la propuesta "cautivadora" y "emocionante" del filme.

Los realizadores, muy emocionados, se abrazaban con todos los miembros de su equipo, desde Penélope Cruz a Guitarricadelafuente o Miguel Bernardeau, ante la atenta mirada de Tilda Swinton.

Las lágrimas de Penélope Cruz

Las lágrimas asomaron en los ojos de Penélope Cruz -que se fundió en un abrazo con Swinton-, Ambrossi y Calvo, que no paraban de agradecer los aplausos del público. Y Guitarricadelafuente hacía pases de toreo entre los 'oles' de sus compañeros.

"Hace 90 años Federico García Lorca fue asesinado por el fascismo porque era gay. A todos los que piensan que vamos a retroceder en nuestra lucha por los derechos LGTBIQ+, tengo malas noticias, porque estamos aquí esta noche con este increíble reparto y equipo", dijo Ambrossi.

Calvo añadió que 'La bola negra' es una "película queer, grande y ambiciosa, hecha por dos directores queer, maricones y tres protagonistas gays". "Ninguno soñamos que fuéramos a protagonizar una película, tener una voz ni mucho menos estrenar en el Festival de Cannes y aquí estamos".

Y quiso citar una frase de Lorca: "Hay que recordar hacia mañana". "Queremos hablar por los que no pudieron hablar, ni vivir ni amar, a los que asesinaron, para que no vuelva a pasar".

El filme parte de una obra inacabada de Federico García Lorca para construir una historia de tres hombres homosexuales en tres épocas distintas: Carlos (Milo Quifes) en 1932, Esteban (Guitarricadelafuente) en 1935 y Alberto (Carlos González) en 2017.

Miguel Bernardeau y Lola Dueñas también participan en esta película, que cuenta con dos colaboraciones destacadas, las de Penélope Cruz y Glenn Close.

Bien recibida por la crítica

Las críticas de los medios internacionales reconocen la ambición de la película, la frescura de la propuesta y las actuaciones de Penélope Cruz y Lola Dueñas, pero también apuntan a un exceso de metraje (algo más de dos horas y media) y a un estilo grandilocuente.

El más positivo es The Hollywood Reporter, que señala que "la cautivadora mezcla de sensibilidad pop contemporánea y cine clásico posee una potencia embriagadora que nos transporta en un viaje épico, conmovedor y a menudo divertido, lleno de recuerdos y fantasía".

"Ya era hora de que tuviéramos una epopeya bélica gay de esta magnitud, profundidad e inventiva", además de señalar que "el maximalismo no tiene por qué ser prerrogativa exclusiva de las superproducciones de Hollywood".

Mientras que uno de los columnistas de 'The New York Times' afirma que "la competencia de Cannes ha recibido una inyección de adrenalina con 'La bola negra', un tríptico gay épico y emocionante de los Javis".

"¡Amor! ¡Guerra! ¡Cameos de Penélope Cruz y Glenn Close! Es una candidata segura al Óscar en todas las categorías, así que espero que pronto reciba una importante nominación", agrega.

'La bola negra' "resulta más cautivadora cuando se adentra en los recovecos de la música popular, el teatro y la danza española, como en el vibrante episodio de Cruz, o cuando desarrolla personajes secundarios como la mordaz madre de Alberto, Teresa, interpretada con entusiasmo por Lola Dueñas, actriz habitual de Almodóvar", señala la revista Screen.

Pero, "la grandilocuente estructura de 'La bola negra' se basa en premisas narrativas mínimas. Da la sensación de ser una película construida para transmitir un mensaje bueno y admirable".

Variety considera que la película de los Javis "es en parte misterio literario y en parte elegía queer, lírica por momentos y ampulosa por otros", pero "hay suficiente material cinematográfico sólido y convincente como para despertar nuestro interés en saber qué harán a partir de ahora" los cineastas.