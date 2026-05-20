David de María confiesa en Onda Cero su momento más duro: "Pensaba que mi propio enemigo era mi yo cantante"

El cantante David de María ha pasado por los micrófonos de Por fin para presentar su nuevo trabajo, 'La puerta mágica', que es una manera de "cerrar las cosas del pasado y pisar con paso firme hacia el devenir", es una reconciliación consigo mismo, ha contado en Onda Cero.

David de María ha tardado cinco años en sacar un nuevo disco, un tiempo en el que ha pasado por momentos duros, en los que llegó a sentir que "cantar me dolía". Cuando su hijo tenía solo un año, su mujer le pidió el divorcio, lo que supuso una desestructuración de su vida por completo, porque ella también trabaja en la industria.

"Es increíble que lo que te da la vida, componer, los conciertos... Todos esos años, esas canciones se me vinieron encima. Me siento más implicado con esas canciones que cuando las escribí", ha expresado. "Hubo momentos en los que pensaba que el enemigo de David Jiménez (su nombre real) era David de María, era como subir a un ring de boxeo", ha añadido.

¿Por qué se llama 'La puerta mágica'?

El nombre viene de la propia película del mismo nombre, que vio con su hijo Leo, de 10 años, y que ha sido parte fundamental en elegir las canciones del álbum. "He dejado temas fuera porque no le gustaban", ha confesado. Incluso los amigos de sus hijos le han ayudado, cuando se montaban en el coche les ponía las maquetas y opinaban.

Su hijo le dijo que "cada canción era como abrir una puerta mágica hacia tus propios sueños", por eso no tuvo más remedio que llamar al álbum así. Desde muy pequeño tiene afición por la música y lleva tres años estudiando en una escuela de rock.

Además, ha sido vital en esa reconciliación con la música, porque va a todos los conciertos y le ha llenado de ilusión de nuevo. De hecho, la canción 'Mi príncipe blue' va dedicada a él, porque es un disco "con un gran amor paternal", ya que la paternidad le ha cambiado por completo.

Las bachatas y su canción con Chenoa

En el disco también hay sonidos de bachatas, porque ha viajado mucho a Latinoamérica. "Siempre me habían atraído, pero nunca me había atrevido a llevarlas a mi voz", ha contado De María, al tiempo que ha indicado que un amigo productor le animó a ello. De hecho, en los conciertos, suele cantarla varias veces porque gusta mucho.

Si le dan a elegir entre su faceta cantante, compositor o artista, ha asegurado que se siente "mucho más discípulo de Manuel Alejandro (un compositor de Jerez) que de ser un pop star; si no hubiera sido compositor, no me habría dedicado al mundo de la música", le ha dicho a Jaime Cantizano.

Tiene una canción a dúo con Chenoa, que se llama 'Reconciliación'. Según De María, desde el primer momento pensó en ella, porque la canción es "un diálogo". Además, previamente habían hablado de volver a cantar juntos, tras el gran éxito de 'Yo no quiero problemas', el éxito que todavía sigue sonando en las radios. "Creo mucho en ella como artista, se come el escenario", ha dicho sobre la cantante.