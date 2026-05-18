Malú se reconcilia consigo misma en 'Quince': "Me di cuenta de que había vivido gran parte de mi vida disociada"

La cantante Malú ha visitado este lunes la sección de humor de Más de uno para presentar su nuevo disco, 'Quince', un trabajo muy especial para ella y cargado de simbolismo. La artista ha explicado que el número 15 tiene una gran presencia en su vida: este es su decimoquinto álbum, debutó en la música con 15 años, cumple años un día 15 y el disco también salió un día 15. "Es un número que caía de una manera muy redonda", ha comentado entre risas.
Durante la conversación, Begoña Gómez de la Fuente le ha señalado en tono humorístico que el álbum no tiene 15 canciones. Malú ha reconocido que inicialmente pensó en hacerlo así, pero finalmente decidió no obsesionarse con la cifra. "Voy a trabajar la salud mental de todo el mundo con el TOC", ha bromeado.
La cantante ha explicado además que el disco tiene un importante componente emocional y de reivindicación personal. "Es una reivindicación a que tú seas tu primer amor", ha señalado. En su opinión, cuando somos niños actuamos con naturalidad y seguridad, pero al crecer aparecen las inseguridades y la necesidad constante de aprobación. "Para poder relacionarte con los demás, primero quiérete tú", ha resumido.
Malú también ha recordado cómo fueron sus comienzos en el mundo de la música. Publicó su primer disco apenas tres días antes de cumplir 16 años y enseguida comenzó una gira. "Era una manera de salir del colegio, que no me gustaba”", ha confesado. Aunque reconoce que fue una etapa complicada, también la recuerda como una experiencia muy bonita.
La música siempre estuvo presente en su entorno familiar. Es hija del cantaor Pepe de Lucía y sobrina del guitarrista Paco de Lucía, aunque ni siquiera en su casa esperaban el enorme éxito que alcanzó con 'Aprendiz', que llegó a vender más de un millón de copias.
La artista ha reconocido que durante muchos años convivió con una gran inseguridad personal. "Era tan pequeña, tan tímida y tan silenciosa que fui creando un personaje por delante de mí", ha explicado. Incluso recuerda cómo lloraba diciéndole a su madre que no podía irse de gira porque sentía que no sabía cantar. "Te tiras toda tu vida agobiada porque no confías de verdad en ti", ha reflexionado.
Era tan pequeña, tan tímida y tan silenciosa que fui creando un personaje por delante de mí
Una lesión como punto de inflexión
Ese proceso cambió radicalmente tras la grave lesión que sufrió en 2018 durante los ensayos generales de una gira, una situación que la obligó a operarse y cancelar todos los conciertos. "Nunca en la vida había parado", ha contado. Durante ese tiempo comenzó a replantearse muchas cosas y asegura que tomó conciencia de que había vivido "disociada" durante años.
A partir de entonces, ha aprendido a disfrutar mucho más de su trabajo y de la exposición pública. "Ya no tengo esa ansiedad de pensar que lo tengo que hacer mejor y es cuando mejor está saliendo todo", ha afirmado. Ahora, Malú afronta una nueva gira con más de 50 conciertos por toda España y asegura encontrarse "en el momento más feliz" de su vida.