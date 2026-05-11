Beatriz Arias traslada su experiencia en una gran tecnológica a 'Soy la nueva': "La mayoría de mis oportunidades las he ido a buscar yo"

Carlos Alsina ha recibido este lunes en Más de uno a Beatriz Arias para conversar sobre su novela 'Soy la nueva', cuya protagonista, Antía Montes, consigue un puesto en una gran compañía tecnológica y descubre que el trabajo soñado no es exactamente como imaginaba.

Arias, actual directiva de Atresmedia y con una larga trayectoria en el mundo de la comunicación, ha explicado que gran parte de la historia nace de sus propias experiencias profesionales. La periodista ha recordado que todo comenzó cuando Twitter

contactó con ella para contratarla a través de LinkedIn, algo todavía poco habitual en 2015. Tras un proceso de selección que se prolongó durante más de seis meses, se subió a un avión rumbo a San Francisco y allí tuvo una intuición clara: "Esto lo tengo que empezar a anotar".

A partir de sus propias vivencias, fue incorporando también experiencias de compañeros y colegas de profesión de otras empresas. "Ahí apareció Antía Montes y no pude parar de pensar en ella", ha señalado.

La autora ha explicado que uno de los elementos centrales de la novela es el desconcierto que siente la protagonista al aterrizar en un entorno laboral completamente nuevo. "Al principio todo le sorprende", ha comentado Arias sobre Antía, que llega a una empresa tecnológica moderna cuyos hábitos y códigos internos la descolocan constantemente. "Es bastante torpe tu personaje", le ha comentado Alsina durante la entrevista.

Arias ha recordado especialmente el lenguaje lleno de conceptos y siglas que utilizaba su jefe en San Francisco, algo que al principio no entendía. Con el tiempo descubrió que no era la única persona perdida en ese entorno y que muchos compañeros compartían la misma sensación. Alsina ha comparado esa experiencia con sus propios comienzos en Onda Cero, cuando tampoco entendía parte del vocabulario interno de la radio.

La escritora ha explicado que esa inseguridad provoca que muchas personas actúen de forma diferente a como realmente son, intentando demostrar constantemente que la empresa no se ha equivocado al contratarlas. De ahí nacen también algunas “novatadas” y dinámicas internas, como pedir a alguien que se conecte a una videollamada en pijama. Según Arias, este tipo de comportamientos buscan generar sentimiento de pertenencia dentro del grupo en compañías cuyos trabajadores se pueden encontrar en partes muy distintas del mundo.

En la novela, tras su formación en San Francisco, Antía regresa a España y comienza a cerrar acuerdos profesionales. En ese contexto aparece un productor de televisión que representa un tipo de masculinidad paternalista, "alguien que se comporta con confianzas que sobrepasan los límites", en el que la edad o el cargo que ocupa la protagonista agudizan su conducta. "Me apetecía mucho trabajar ese personaje", ha reconocido Arias, aunque también ha querido reflejar en la novela a otros hombres que impulsan y ayudan a la protagonista en su carrera.

Otro de los personajes destacados es Diane Moore, una coach de empoderamiento con pasado como agente del FBI, que ayuda a Antía a recuperar la confianza en sí misma y le proporciona herramientas para desenvolverse profesionalmente. También aparece Karen Loftus, una directiva que demuestra, según la autora, que "se puede ser directiva y cercana al mismo tiempo".

Se puede ser directiva y cercana al mismo tiempo

En relación con su propia experiencia profesional, Arias ha defendido la importancia de ayudar a otros compañeros y de salir a buscar oportunidades: "La mayoría de mis oportunidades las he ido a buscar yo". Para la autora, una de las claves para progresar profesionalmente es "conocer tus aptitudes y reírse de uno mismo".