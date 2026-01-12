'El Panamá': el libro que narra la historia del delincuente que marcó una época del crimen en Madrid

Carlos Alsina ha conversado con Iñaki Domínguez, autor del libro 'El Panamá: vida de un fuera de la ley', una obra que no solo reconstruye la biografía de uno de los delincuentes más conocidos de Madrid, sino que también retrata toda una época. Domínguez es conocido como el antropólogo del macarrismo por su trayectoria analizando y narrando el mundo de los atracadores y delincuentes "quinquis" en España.

Este libro nace como consecuencia de una obra anterior, 'Macarras interseculares', que el propio El Panamá llegó a leer en prisión. Tras esa lectura, el propio Panamá, cuyo nombre verdadero es José Manuel Cifuentes, quiso conocer al autor, lo que llevó a Iñaki Domínguez a visitarle en la cárcel, donde se encontró con un hombre "hiperactivo y bastante simpático".

El escritor ha reconocido que, pese al miedo inicial, sentía una fuerte atracción por ese mundo. "Me dejé llevar por una fascinación que era superior a mis temores", ha explicado. De aquellas conversaciones surgió la idea de escribir un libro sobre su vida, un proyecto en el que ambos coincidieron plenamente.

Domínguez ha contado también cómo el entorno familiar de El Panamá se mantiene completamente al margen del mundo delictivo. Su hijo siente cierto orgullo por la obra que narra la vida de su padre, aunque no ha seguido en absoluto sus pasos, algo que, según el autor, ocurre con toda la familia, descrita como "totalmente normal". Su abuela llegó a decir en una ocasión: "Aquí el único raro es José".

Aquí el único raro es José

En la entrevista, Domínguez ha explicado que delincuentes como El Panamá, a los que se suele comparar con el perfil 'Miami', son personas con un fuerte apetito por la adrenalina. Aunque no fuma, no bebe ni consume drogas —pese a haber sido traficante—, su auténtica adicción es la adrenalina. "Esa sensación de estar entre la muerte y la pérdida de la libertad es lo más excitante que hay para él", ha relatado el autor.

El origen en un barrio obrero madrileño

El apodo de El Panamá le viene de su etapa en un colegio público del barrio madrileño de San Blas. Con solo 13 años cometió su primer atraco, a una papelería, y comenzó a vender hachís en el Parque Paraíso. Poco a poco fue ascendiendo hasta convertirse en uno de los principales camellos de la zona. Más tarde empezó a trabajar en un criadero de perros, donde entró en contacto con quienes acabarían formando la banda de 'Los Miami'.

Domínguez ha señalado que, dentro del propio mundo criminal, existe la percepción de que se han perdido ciertos 'valores' o códigos de respeto entre los delincuentes, algo que El Panamá también comenta desde prisión.

Durante su trayectoria criminal culminó, también comenzó a atracar a otros traficantes. Fue detenido tras un atraco a un mercado en 2013, en el que un guardia civil quedó tetrapléjico al recibir varios disparos en la columna vertebral. Por esos hechos, El Panamá cumple actualmente una condena de 32 años de prisión.