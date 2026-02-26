Sonsoles Ónega homenajea a todas las escritoras anónimas en su nueva novela: "Es una deuda que tenemos con ellas"

El programa especial de Más de uno con motivo del 40 aniversario de Renta 4 ha contado como invitada con la escritora y presentadora de televisión Sonsoles Ónega, que acaba de publicar su nueva novela, 'Llevará tu nombre'. La obra, ya disponible en librerías, se presentó este miércoles con un formato original: un pequeño entremés, una dramatización breve de uno de los capítulos, interpretado por Anabel Alonso y Lucía de la Fuente.

Sonsóles ha querido adelantarse a las preguntas incisivas de Carlos Alsina y ha traído preparados algunos datos sobre su novela: lo obra cuenta con 483 páginas y pesa 288 gramos, ocho personajes importantes y varios secundarios.

La trama arranca en 1882, en la Villa de Comillas, cuando el rey Alfonso XII está a punto de llegar para pasar unos días de descanso. Poco antes de su visita se comete un asesinato y la joven protagonista, Mada Riva, es acusada injustamente por su madrastra, movida por la mala fe. Como consecuencia, es enviada a Madrid a una casa de mujercitas, una institución que existió realmente, donde su destino dará un giro marcado por las limitaciones sociales de la época.

Un homenaje a las mújeres sin voz

Ónega ha explicado que 'Llevará tu nombre' nace como homenaje a tantas mujeres que no pudieron firmar sus obras con su propio nombre y tuvieron que recurrir a seudónimos o al amparo legal del marido. Ese dilema atraviesa también a la protagonista: la identidad, la autoría y el derecho a nombrarse a una misma. "Es una deuda que tenemos con esas mujeres", ha señalado.

Durante la conversación, Alsina le ha preguntado cómo se encuentra personalmente tres años después de haber ganado el Premio Planeta con su novela 'Las hijas de la criada'. Ónega ha respondido: "Sigo siendo la misma porque no han conseguido robarme el alma, aunque sí se me ha endurecido algo la piel". Ha reconocido que lleva bien casi todo, "menos la deshumanización de lo publicado. Si algún día dijera las cosas que han dicho de mí en un programa, me tendría que ir".

Sigo siendo la misma porque no han conseguido robarme el alma

La autora —una de las que más ejemplares ha vendido tras obtener el Planeta en los últimos años— ha reflexionado también sobre la tendencia a etiquetar a las personas y a simplificar trayectorias complejas y ha reivindicando la responsabilidad individual y la mirada crítica frente al juicio fácil.